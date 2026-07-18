حرائق كندا تلقي بظلالها على نيويورك.. فيفا يحسم الجدل في موعد نهائي المونديال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، أن المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ستقام في موعدها المقرر، رغم إعلان حالة التأهب الحمراء في نيويورك بسبب تراجع جودة الهواء وارتفاع درجات الحرارة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ميتلايف، الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا غرب مانهاتن، المباراة النهائية مساء الأحد، وسط متابعة حثيثة للتطورات الجوية والبيئية في المنطقة.

دخان حرائق كندا يصل إلى نيويورك

وتشهد أجزاء واسعة من شمال الغرب الأوسط الأمريكي ومناطق في شمال شرق الولايات المتحدة انتشار سحب كثيفة من الدخان الناتج عن حرائق الغابات المستمرة في كندا، والتي امتدت آثارها خلال الأيام الأخيرة إلى ولاية نيويورك.

وأدى تدهور جودة الهواء إلى اتخاذ إجراءات احترازية في بعض المنافسات الرياضية، إذ قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مساء الخميس، تأجيل مباراة شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس، التي كانت مقررة على ملعب سولدجر فيلد بمدينة شيكاغو، بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بجودة الهواء.

تحذيرات صحية مستمرة

وكان مكتب إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك (OEM) قد صنف جودة الهواء، الخميس، بأنها "غير صحية للجميع"، في تحذير نادر يعكس ارتفاع مستويات التلوث في الأجواء.

ورغم تحسن الأوضاع نسبيا يوم الجمعة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (NWS) تحذيرا من احتمال تدهور جودة الهواء مجددا خلال يوم السبت.

وأشارت التوقعات الجوية إلى أن رياحا تتراوح سرعتها بين 15 و20 كيلومترا في الساعة قد تساعد على تبديد سحب الدخان السبت، قبل أن تنخفض سرعتها إلى نحو 10 كيلومترات في الساعة يوم الأحد.

فيفا.. لا تهديد للنهائي حتى الآن

وفي ظل هذه التطورات، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائي كأس العالم لا يواجه أي تهديد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة.

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ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، بينما تبقى الظروف الجوية وجودة الهواء تحت المراقبة المستمرة قبل صافرة البداية.