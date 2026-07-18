جوائز كأس العالم 2026: ما هي قيمة مكافأة صاحب المركز الثالث؟

على الرغم من أن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 لا تحظى بالزخم نفسه الذي يرافق النهائي، فإنها تكتسب أهمية رياضية كونها تعويضا معنويا عن عدم بلوغ المباراة الختامية، وماليا فالفائز في المواجهة المقررة منتصف الليل (السبت – الأحد) بتوقيت مكة المكرمة بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في ميامي سيُنهي البطولة في المركز الثالث ويحصل على جائزة مالية قدرها 29 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

ورغم أن مدرب إنجلترا توماس توخيل صرح عقب الخروج من نصف النهائي أمام الأرجنتين بأن "لا أحد يريد لعب هذه المباراة"، فإن الاتحادات الوطنية تنظر إليها بمنظار مختلف، إذ تمثل المواجهة فرصة لإنهاء البطولة بمركز تكريمي.

وبالنسبة للاتحاد الفرنسي للعبة، تكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة بعدما قُدّرت تكلفة مشاركة المنتخب في البطولة بنحو 24 مليون يورو (نحو 26 مليون دولار).

فارق مالي كبير مع البطل

بحسب نظام الجوائز المالية الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيحصل بطل العالم الفائز في المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين على جائزة قدرها 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار.

كما خصص "الفيفا" مبلغ 1.5 مليون دولار لكل منتخب شارك في كأس العالم 2026 للمساهمة في تغطية تكاليف الاستعدادات قبل انطلاق البطولة.

الجوائز المالية لكأس العالم 2026