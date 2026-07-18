بعد الإخفاق المونديالي.. توخيل يصدم الجماهير الإنجليزية بتصريحات قاسية

قال المدرب الألماني لمنتخب إنكلترا لكرة القدم توماس توخيل الجمعة إن لاعبي "الأسود الثلاثة" يحملون "ندوب" خروج مؤلم من كأس العالم في أميركا الشمالية، معترفا بأنه لا تزال هناك فجوة تفصلهم عن أفضل المنتخبات.

وتعرّض توتوخيل لانتقادات حادة بسبب تبديلاته الدفاعية في الخسارة أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي الأربعاء في أتلانتا.

ووضع أنتوني غوردون إنكلترا على الطريق نحو بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، لكن هدفين متأخرين من إنسو فرنانديس ولاوتارو مارتينيس قلبا نتيجة المباراة.

وتواجه إنكلترا فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي السبت، بعدما خسر رجال ديدييه ديشان أمام أمام إسبانيا بطلة أوروبا 0-2.

وتعرّض توخيل لسيل من الأسئلة بشأن تكتيكاته خلال مباراة الأرجنتين، وذلك في مؤتمره الصحافي عشية المباراة الجمعة.

وقال المدرب الألماني الذي يخوض أول بطولة كبرى له على رأس الجهاز الفني لإنكلترا: "حاولت المساعدة، حاولت الدعم".

وأضاف "اتخذت قرارا، واتخذت قرارات عدة، واثقا بغريزتي وحدسي وخبرتي، وواثقا بروحي التنافسية، واتخذت القرار من أجل مساعدة الفريق وتحقيق النتيجة".

وتابع "لم نحصل على النتيجة المرجوة، لذلك أتحمل، بالطبع، مسؤولية هذه القرارات. لكن القرارات تُتخذ تحت الضغط، وتُتخذ أثناء المباراة".

وبدا توخيل متشائما أثناء إجابته عن الأسئلة إلى جانب مدافع مانشستر سيتي السابق جون ستونز، قائلا إنه ولاعبيه هم الأكثر معاناة.

وأضاف: "علينا أن نتعايش مع هذا الأمر، لذلك فهو ألمنا، ألمي وألم اللاعبين، نحن نشعر بالألم أكثر من الجميع".

وأوضح "وهذه هي الندبة التي نحملها الآن. إنها هزيمة مؤلمة للغاية، وعلينا أن نتعايش معها أولا وقبل كل شيء، وليس مع الانتقادات أو مع آراء الخبراء أو أفراد عائلاتنا الذين يعانون معنا أيضا ولا يريدون لنا إلا الأفضل، بل نحن أساسا".

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وقال المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي وبايرن ميونيخ الالماني إن إنكلترا، المصنفة رابعة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، لا تزال بحاجة إلى ردم فجوة للوصول إلى مستوى المنتخبات الثلاثة الأولى، الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا.

وتلتقي الأرجنتين، حاملة اللقب، مع إسبانيا، بطلة أوروبا، في النهائي الأحد في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرزي.

وقال: "أعتقد أن الفجوة موجودة بسبب الألقاب التي تمتلكها الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا كمنتخبات وطنية وكدول. ما بنوه على مدى سنوات طويلة مع المدربين والفريق، لا تزال هناك فجوة طفيفة يتعين علينا ردمها".

واضاف "أعتقد أن هذه الفجوة تظهر تقريبا في حجم التوقعات لدى هذه الدول بالفوز بكأس العالم وبلوغ المباراة النهائية". لكن توخل وعد برد فعل من لاعبيه، وقال: "سنتجاوز ذلك، وسنستفيد منه، وسيكون لدينا رد فعل، ويبدأ ذلك اعتبارا من الغد. لدينا فجوة يجب ردمها، ونحن ندرك ذلك، وهذا هو محور تركيزنا".