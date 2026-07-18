تميمة الحظ.. ميسي يعيد استنساخ رسالة مونديال قطر قبل نهائي المونديال

تكشف المباريات النهائية دائما عن الجانب الخفي لعمالقة اللعبة، حيث تصبح التقاليد والتمائم جزءا أصيلا من التحضير الذهني للمعارك الكبرى. هذا ما جسّده ليونيل ميسي الذي لجأ إلى "تميمة الحظ" المفضلة لديه لشحن معنويات الأرجنتين قبل الصدام التاريخي ضد إسبانيا.

فقبل ساعات من الموقعة المرتقبة في نهائي كأس العالم عام 2026، فاجأ قائد "الألبيسيليستي" جماهيره بإعادة استنساخ التاريخ حرفيا.

رسالة قديمة

ولجأ ميسي إلى حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ليعيد نشر نفس الرسالة التي كتبها قبل أربع سنوات عقب الفوز على كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر عام 2022، وذلك مباشرة بعد إطاحة الأرجنتين بالمنتخب الإنجليزي (2-1) في نصف نهائي النسخة الحالية.

وجاء نص الرسالة المتطابقة ليؤكد رغبة "البرغوث" في استحضار تميمة الحظ التي قادته لمعانقة الذهب في لوسيل: "في النهائي. استجمعنا كل قوتنا مرة أخرى لنقدم مباراة رائعة أخرى. شكرا جزيلا لكل من آمن بهذا الفريق. هيا يا أرجنتين!!!! #متحدون".

يعكس هذا التصرف الجانب النفسي والذهني الذي يدار به المعسكر الأرجنتيني؛ فالأمر يتعدى مجرد منشور رقمي إلى محاولة شحن أمة بأكملها وإقناع اللاعبين بأن التاريخ يعيد نفسه، وأن ذات المسار الذي بدأ في الدوحة سينتهي بالضرورة بالتتويج في نيويورك.