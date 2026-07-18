لابورت يحذر من تحول النهائي أمام الأرجنتين إلى فوضى

اعترف مدافع إسبانيا إيمريك لابورت بأن سلوك بعض لاعبي الأرجنتين – منافس منتخب بلاده في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 2026 – كان مفاجئاً، خصوصاً في المباريات الأخيرة.

ويتقابل منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نيويورك يوم الأحد في نهائي المونديال، حيث يطارد المنتخب الإسباني لقبه الثاني، والأول منذ عام 2010، أما منتخب الأرجنتين الساعي للحفاظ على لقبه من النسخة الماضية، فيحاول تحقيق البطولة الرابعة تاريخياً بالنسبة له.

وقال لابورت في حوار لصحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية: "صحيح أننا شهدنا في المباريات الأخيرة تحركات فاجأتنا حقاً، تحركات تم تجاهلها، خاصة تلك التي ارتكبها المنتخب الأرجنتيني وتضمنت تدخلات عنيفة"

وأضاف: "لا ينبغي التسامح مع هذا الوضع في كرة القدم، لا سيما في البطولات الكبرى، لأنه قد يخل بالتوازن ويثير الغضب"

وتابع: "إذا أفلت لاعب أو اثنان من العقاب، فستتحول المباراة إلى فوضى عارمة"

وقال اللاعب: "لقد كنا فريقاً نبيلاً للغاية في هذا الصدد منذ بداية البطولة. أسلوبنا لا يعتمد على ضرب الخصوم أو ارتكاب أخطاء متهورة. أعتقد أن هذا ما نحتاج إلى فعله في المباراة النهائية أيضاً. ومع ذلك، من المؤكد أن النتيجة ستعتمد إلى حد كبير على إدارة الحكم للمباراة"