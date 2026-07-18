بعد 14 عاما من عهد ديشان.. هل يغير زيدان هوية المنتخب الفرنسي؟

تستعد كرة القدم الفرنسية لدخول حقبة جديدة مع اقتراب تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب خلفا لديدييه ديشان.

ويأتي هذا التوجه في ظل الإجماع على قدرة النجم المتوج بالكرة الذهبية عام 1998 على قيادة "الديوك" نحو منصات التتويج بفضل شخصيته القيادية وخبراته الكبيرة، وهو ما أكده إيمانويل بوتي في تصريحاته الأخيرة.

ومن المقرر أن يسدل ديشان الستار على مسيرته الطويلة مع المنتخب عقب خوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم عام 2026 ضد إنجلترا غدا السبت بمدينة ميامي، بينما يعكف زيدان حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل طاقمه الفني تمهيدا للإعلان الرسمي عن توليه المهمة قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

كل ما يلمسه يتحول إلى ذهب

ويؤكد إيمانويل بوتي أن تولي زين الدين زيدان قيادة "الديوك" يُعدّ ضرورة حتمية تفرضها قيمته التاريخية، وليس مجرد خيار فني. وخلال استضافته في برنامج (روثن سونفلام) "Rothen s’enflamme" على إذاعة "راديو مونتي كارلو"، أشاد بوتي بزميله السابق قائلا: "زيدان كيميائي كرة القدم؛ فكل ما يلمسه يتحول إلى ذهب، تماما كما فعل ديدييه ديشان في مسيرته".

وأضاف: "يمتلك زيدان قدرة فريدة على النفاذ إلى عقول اللاعبين، مستندا إلى كاريزما طاغية وحضور مهيب. بمجرد أن يطأ قدمه غرفة الملابس، يقف الجميع انتباها له. فحتى لو كنت بنجومية كيليان مبابي، لا يمكنك إلا أن تنظر إلى زيزو بوصفه أيقونة لبلد بأكمله، وشخصية تحظى بالحب والتقدير في كل أنحاء العالم".

عهد جديد مع "زيزو"

ويستعد المنتخب الفرنسي لإنهاء عهد طويل من الأسلوب الإداري الذي طبعته شخصية ديشان على مدار 14 عاما متواصلة. وعلى النقيض من سلفه، يتوقع بوتي أن تكون ولاية زيدان أقصر زمنا، لكنها ستشهد تقاربا أعمق مع اللاعبين بفضل أسلوبه الخاص.

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وأوضح بوتي الفارق التكتيكي والنفسي بقوله: "زيدان ليس من نوعية المدربين الذين يكثرون من الكلام، ولكن عندما يتحدث، تصيب كلماته عقول اللاعبين مباشرة، ولن يفقد أبدا سحره وقدرته على التأثير".

واختتم النجم الفرنسي السابق قراءته للمشهد بالتشديد على القيمة المعنوية التي يجلبها زيدان معه أينما حل: "هناك قلة نادرة من الشخصيات في عالم كرة القدم، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، يمتلكون ذلك الحضور الذي يضيء الغرفة بمجرد دخولهم إليها دون الحاجة لنطق كلمة واحدة. يمكننا القول إننا أمام قائد ملهم قادر على كسب الولاء المطلق للجميع وسحبهم خلفه نحو تحقيق الهدف".