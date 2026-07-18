بطل العالم الإسباني يواجه "حاجز التأشيرة".. ويوجه رسالة عاجلة إلى ترمب

يبدو أن بطل العالم الإسباني جوان كابديفيلا لن يكون حاضرًا في مدرجات ملعب ميتلايف لمساندة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، بعدما رُفض طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني إلى الولايات المتحدة (ESTA).

وأعلن الظهير الأيسر السابق لمنتخب إسبانيا، المتوج بكأس العالم 2010، عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الجمعة، أن السلطات الأمريكية رفضت طلبه للحصول على تصريح الدخول، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

نداء مباشر إلى ترامب

ووجّه كابديفيلا، البالغ من العمر 48 عامًا، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ناشده فيها التدخل لمساعدته على دخول الولايات المتحدة حتى يتمكن من حضور المباراة النهائية إلى جانب زملائه السابقين في منتخب إسبانيا وأفراد عائلته.

وكتب اللاعب، الذي خاض 60 مباراة دولية بقميص "لاروخا": "لقد أُبلغت للتو بأنني لن أتمكن من السفر لمشاهدة النهائي مع أطفالي لأن طلب تصريح ESTA الخاص بي رُفض".

وأضاف: "هل يمكن لأحد مساعدتي؟ لا تتخيلون مدى سعادتي لو تمكنت من التواجد هناك مع جميع زملائي في منتخب 2010 ومع هذا المنتخب لتشجيعه".

وخاطب الرئيس الأمريكي قائلًا: "أحتاج إلى المساعدة، دونالد ترمب!"

حلم قد يتبخر قبل النهائي

وكان كابديفيلا يخطط للسفر مع أطفاله إلى مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، لحضور المباراة النهائية التي تجمع إسبانيا بالأرجنتين على ملعب ميتلايف، حيث يسعى المنتخب الإسباني لإحراز لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

إلا أن رفض طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني حال دون تنفيذ تلك الخطط، ما أثار استياء اللاعب الذي كان أحد أعمدة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وشارك أساسيًا في المباراة النهائية أمام هولندا.

خيبة مضاعفة

وأعرب كابديفيلا عن حزنه الشديد لحرمانه من مشاركة هذه اللحظة التاريخية مع أبنائه، مؤكدًا أن غيابه لا يتعلق به وحده، بل أيضًا بأطفاله الذين كانوا يتطلعون لحضور النهائي.

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وقال في رسالته: "لا أستطيع أن أصدق أنه لن يُسمح لي بدخول الولايات المتحدة، وأنني سأفوت لحظة كهذه مع أطفالي الذين يعشقون كرة القدم".

ولم يكشف اللاعب الإسباني عن الأسباب التي دفعت السلطات الأمريكية إلى رفض طلبه للحصول على تصريح ESTA، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمريكية بشأن القضية حتى الآن.

وبذلك، قد يُحرم أحد أبطال التتويج التاريخي لإسبانيا في مونديال 2010 من مشاركة زملائه السابقين الاحتفال، إذا نجح منتخب "لاروخا" في انتزاع اللقب العالمي الثاني في تاريخه على حساب الأرجنتين.