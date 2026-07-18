بالفيديو.. القط "نيمبوس" يتوقع الفائز بلقب كأس العالم 2026

توقع القط الشهير “نيمبوس” فوز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نيمبوس أمام وعاءين للطعام، يحمل أحدهما شعار إسبانيا والآخر شعار الأرجنتين، قبل أن يتجه لاختيار الوعاء الخاص بالمنتخب الإسباني، في إشارة إلى توقعه بتتويج “لاروخا” بلقب كأس العالم.

وكان المنتخب الإسباني قد حجز أولى بطاقتي التأهل إلى النهائي بعدما تغلب على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

ويلتقي “لا روخا” مع المنتخب الأرجنتيني، الذي بلغ النهائي بفوزه القاتل على إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة المقررة مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة، لحسم لقب النسخة الحالية من كأس العالم.