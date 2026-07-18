رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو.. القط "نيمبوس" يتوقع الفائز بلقب كأس العالم 2026

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المصدر: حساب LEICA 3P @IvanovTchaya على إكس القط "نيمبوس" يتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال الرابط: https://x.com/IvanovTchaya/status/2007923610019872916?s=20 Retenez ce nom : L'Oracle Nimbus @nimbus_prono qui prédit les résultats en avance sur les matchs de la CAN Maroc 2025. Jusqu'à présent c'est du sans faute. Voici ses pronostics des 6 premiers matchs des 8e de finale !!!
القط "نيمبوس" يتوقع الفائز من مواجهة إسبانيا والأرجنتين (مواقع التواصل)
Published On 18/7/2026

توقع القط الشهير “نيمبوس” فوز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نيمبوس أمام وعاءين للطعام، يحمل أحدهما شعار إسبانيا والآخر شعار الأرجنتين، قبل أن يتجه لاختيار الوعاء الخاص بالمنتخب الإسباني، في إشارة إلى توقعه بتتويج “لاروخا” بلقب كأس العالم.

وكان المنتخب الإسباني قد حجز أولى بطاقتي التأهل إلى النهائي بعدما تغلب على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

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ويلتقي “لا روخا” مع المنتخب الأرجنتيني، الذي بلغ النهائي بفوزه القاتل على إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة المقررة مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة، لحسم لقب النسخة الحالية من كأس العالم.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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