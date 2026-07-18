شاهد.. فيفا يكشف عن أفضل هدف في الأدوار الإقصائية بالمونديال
Published On 18/7/2026
اختير الهدف الرائع الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في شباك سويسرا كأفضل هدف في دور الثمانية والمربع الذهبي ببطولة كأس العالم 2026.
ولعب ألفاريز دورا بارزا في قيادة الأرجنتين نحو التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ جاء هدفه المذهل في وقت كانت فيه بلاده متعادلة مع المنتخب السويسري الذي كان يلعب بعشرة لاعبين في الأشواط الإضافية وقبل دقائق معدودة من اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء منحت التانغو التقدم في مباراة انتهت بالفوز 3-1، مما منح الفريق بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
وحصد هدف ألفاريز 37.2% من أصوات المشجعين، متفوقا بفارق مريح على مجموعة من الأهداف المميزة:
- هدف جوليان ألفاريز (الأرجنتين ضد سويسرا): 37.2%
- هدف أندرياس شيلديروب (النرويج ضد إنجلترا): 22.3%
- هدف إنزو فيرنانديز (الأرجنتين ضد إنجلترا): 18.2%
- هدف كيليان مبابي (فرنسا ضد المغرب): 9.7%
- هدف جود بيلينغهام (إنجلترا ضد النرويج): 8.6%
- هدف بيدرو بورو (إسبانيا ضد فرنسا): 3.9%
المصدر: الجزيرة + الألمانية