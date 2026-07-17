"شعور بالفراغ يعتصر قلوبنا".. رسالة حزينة ومؤثرة من هاري كين بعد تبخر حلم المونديال

لم يجد هاري كين كلمات كثيرة لوصف خيبة الأمل التي عاشها المنتخب الإنجليزي بعد ضياع حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم 2026، لكنه اختار أن يوجه رسالة مباشرة إلى الجماهير، حملت مزيجا من الحزن والفخر والإصرار على العودة أقوى.

قائد منتخب الأسود الثلاثة نشر عبر حساباته الرسمية رسالة مؤثرة بعد الخروج أمام الأرجنتين، عقب الهزيمة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في مباراة احتضنها ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة وحسمتها الأرجنتين بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

وكتب كين: "لا توجد كلمات كافية في الوقت الحالي للتغلب على هذا الشعور بالفراغ الذي يعتصر قلوبنا. كنا قريبين، قريبين جدا من التأهل إلى نهائي آخر، لكن ذلك لم يكن كافيا"، معترفا بصصعوبة تقبل السقوط في المرحلة الأخيرة من البطولة.

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي: "لقد قدمنا كل ما لدينا على مدار الأسابيع السبعة الماضية، والسقوط في الأمتار الأخيرة أمر يصعب تقبله"، في إشارة إلى المشوار الطويل الذي خاضه المنتخب خلال البطولة والطموحات الكبيرة التي رافقته.

نطرق الباب منذ 8 سنوات

وأكد كين أن الضغوط الكبيرة المحيطة بالمنتخب الإنجليزي أمر طبيعي بالنظر إلى حجم التوقعات، لكنه شدد على أن الجيل الحالي لا يزال يبحث عن اللحظة التي تعيده إلى منصات التتويج. وقال: "أعلم أن سقف التوقعات مرتفع، وهذا حق مشروع، فنحن نطرق الباب منذ 8 سنوات حتى الآن، ولكن مرة أخرى تفوتنا القطعة الأخيرة من الأحجية".

ومنذ مونديال روسيا 2018، عاش المنتخب الإنجليزي فترة من الاستقرار والنتائج الإيجابية، حيث بلغ نصف نهائي كأس العالم 2018، ونهائي كأس أوروبا 2020، ثم ربع نهائي مونديال قطر 2022، قبل أن يصل إلى نصف نهائي نسخة 2026، لكنه فشل مجددا في تحقيق اللقب الذي طال انتظاره منذ تتويجه الوحيد عام 1966.

الإشادة بالجيل الحالي رغم الخروج

ورغم مرارة الإقصاء، حرص كين على الإشادة بزملائه وبما قدموه خلال البطولة، معتبرا أن التجربة ستبقى جزءا مهما من مسيرة هذا الجيل.

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وأضاف: "أنا فخور جدا باللاعبين وبما أظهرناه طوال هذه البطولة، حيث تجاوزنا مباريات صعبة وأجواء معقدة".

وأشار قائد المنتخب الإنجليزي إلى أن بعض اللحظات التي عاشها الفريق خلال المونديال ستبقى محفورة في ذاكرة اللاعبين والجماهير، مؤكدا أن طريق النجاح لا يخلو من الانتكاسات.

وقال: "السعي وراء المجد لا يعني دائما أنك ستحصل عليه، عليك أن تقاتل من أجله، وأن تتعرض للسقوط، ثم تنهض مجددا وتواصل المحاولة، وهذا ما سنفعله".