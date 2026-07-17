برشلونة يحتفي بمواجهة ميسي ولامين جمال ويروي قصة "الصورة الساحرة"

احتفى نادي برشلونة الإسباني بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب منتخب إسبانيا الشاب لامين جمال إلى نهائي كأس العالم 2026 مع منتخبيهما، في لقاء انتظره الكثيرون، خاصة بعد سطوع نجم جمال منذ أن ظهر مع الفريق الكتالوني، وإعادة مشاركة الصورة التي جمعتهما منذ 18 عاما.

وأعاد برشلونة أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس"، نشر الصورة التاريخية التي جمعت بين ميسي “الشاب” وجمال "الرضيع" في عام 2008، ليروي قصتها بالتفصيل بعد أن تأكدت مواجهة اللاعبين في نهائي المونديال، عندما ستلعب إسبانيا ضد الأرجنتين الأحد المقبل في نيوجيرسي بالولايات المتحدة لتحديد الفائز باللقب العالمي.

وقال النادي في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني: "صورة ساحرة من مؤسسة نادي برشلونة في لقطة باتت تاريخية الآن تعود لتقويم خيري صدر عام 2008، يظهر الرضيع لامين جمال بين ذراعي الشاب ليو ميسي، والفضل في ذلك كله يعود لمؤسسة النادي تحت رئاسة خوان لابورتا".

وأضاف: "لقد انتشرت صورة الرضيع لامين جمال بين ذراعي ليو ميسي بشكل جنوني ومذهل، وازداد هذا الانتشار بعد أن لفت واعد برشلونة أنظار العالم بفضل مستوياته المبهرة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)".

وأوضح الفريق الكتالوني، أن صورة الرضيع الذي لم يتجاوز عمره بضعة أشهر التقطت بالصدفة مع لاعب يصنف على نطاق واسع بأنه "الأعظم، ليس فقط في تاريخ البلاوغرانا، بل في تاريخ اللعبة بأكمله"، مشيرا إلى أن كل ذلك حدث بفضل مشروع أطلقته مؤسسة نادي برشلونة عام 2008، خلال الولاية الرئاسية الأولى لخوان لابورتا.

وأكمل في تفاصيل القصة:"بالتعاون مع صحيفة (سبورت)، كانت تتم طباعة تقويم سنوي كل عام منذ 2004 لجمع التبرعات لصالح منظمة اليونيسف والأعمال الخيرية للمؤسسة. وسلطت نسخة عام 2008 الضوء على برامج دعم الأطفال حول العالم، وحظيت بدعم من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم".

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واختارت المؤسسة والجمعيات الخيرية المرتبطة بها اللاعبين الذين سيظهرون في الصور، وكان من بينهم ديكو (المدير الرياضي الحالي لقطاع كرة القدم في برشلونة)، وبويان كركيتش (منسق القطاع ذاته)، ورافائيل ماركيز (مدرب فريق برشلونة ب "أتلتيك")، وتشافي هيرنانديز (سفير المؤسسة ومدرب الفريق الأول السابق).

وتابع برشلونة: "هكذا تقاطعت طرق ليو ميسي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 20 عاما فقط وبدأت تظهر عليه ملامح لاعب استثنائي للغاية، مع لامين يامال للمرة الأولى على الإطلاق. وبالطبع، مضى ميسي ليحظى بمسيرة أسطورية مرصعة بالألقاب، ولكن من كان يتخيل أن هذا الطفل الصغير في الصورة سيصبح شخصا يمكنه، إذا ما أوفى بوعوده وموهبته المبكرة، أن يسير على خطى النجم الأرجنتيني؟".

وختم التقرير بأنه: "في الوقت الحالي، يمكن القول إنه لم يسبق وأن شهدت ملاعب كرة القدم لاعبا في السادسة عشرة من عمره بمثل تفرد لامين يامال، بل إن ميسي نفسه لم يكن قد حقق كل هذا النجاح في مثل سنه. وها هما معا في هذه الصورة الرائعة، والتي من المرجح أن تخلد كواحدة من أكثر الصور الأيقونية في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وكان الحماس قد سيطر على عشاق كرة القدم، خاصة جماهير برشلونة، قبل النهائي المرتقب الذي سيجمع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال في نهائي كأس العالم، وأعادت المواجهة المرتقبة إلى الأذهان الصورة الشهيرة التي ظهر فيها ميسي وهو يحمل الطفل الرضيع يامال وتفاعل معها المتابعون بشكل واسع.

ويسعى "راقصو التانغو" إلى تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد التتويج في مونديال قطر 2022، فيما يتطلع “الماتادور الإسباني” إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، وهي المرة الوحيدة التي حقق فيها كأس العالم في تاريخه.