ميسي أم مبابي؟ 3 معايير تحسم صاحب الحذاء الذهبي في مونديال 2026

يبدو الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد خطوة واحدة من إضافة جائزة فردية جديدة إلى مسيرته الأسطورية، لكن الفرنسي كيليان مبابي لم يغادر السباق بعد. فبينما يتساوى النجمان في عدد الأهداف خلال كأس العالم 2026، هناك تفاصيل صغيرة قد تقلب المعادلة في اللحظات الأخيرة وتمنح الحذاء الذهبي لأحدهما.

8 أهداف لكل لاعب، لكن الصراع لم يُحسم. فالقوانين الخاصة بالجائزة لا تنظر فقط إلى عدد مرات هز الشباك، بل تمتد إلى التمريرات الحاسمة، وربما إلى معيار أكثر إثارة عندما يتعلق الأمر بالدقائق الملعوبة.

ومع اقتراب البطولة من فصلها الأخير، تتجه الأنظار إلى النهائي الكبير يوم الأحد 19 يوليو/تموز بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة تجمع بطل أوروبا ببطل كوبا أمريكا، وتعيد إلى الأذهان أجواء "الفايناليسيما"، لكن هذه المرة على مسرح كأس العالم.

ورغم أن الكأس العالمية تبقى الهدف الأهم، فإن سباقا آخر لا يقل إثارة يدور في الخلفية؛ سباق بين نجمي الأرجنتين وفرنسا على لقب الحذاء الذهبي.

ميسي يملك الأفضلية.. لكن مبابي ينتظر الفرصة

يدخل ميسي ومبابي الجولة الأخيرة وهما متعادلان برصيد 8 أهداف لكل منهما، إلا أن قائد الأرجنتين يملك أفضلية حالية بفضل صناعته المزيد من الأهداف.

ويملك ميسي 4 تمريرات حاسمة خلال البطولة، مقابل 3 لمبابي، وهو ما يمنح الأول الصدارة وفق لوائح الجائزة في حال انتهت المنافسة بهذه الأرقام. لكن السيناريو لم يغلق بعد.

فبينما يستعد ميسي لخوض المباراة النهائية أمام إسبانيا، سيحصل مبابي على فرصة إضافية عندما تواجه فرنسا منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وهي مواجهة قد تبدو هامشية مقارنة بالنهائي، لكنها قد تصبح مسرحا للحظة تاريخية بالنسبة للنجم الفرنسي. هدف واحد أو تمريرة حاسمة قد يعيد فتح الحسابات من جديد.

ما هي معايير الفوز بالحذاء الذهبي؟

تستند ميثاقية منح جائزة "الحذاء الذهبي أديداس" إلى ثلاثة معايير صارمة لكسر التعادل حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وفقاً للتالي:

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يمنح اللقب للاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة. في حال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة المعتمدة رسميا من قِبل "مجموعة الدراسة الفنية للفيفا". إذا تواصل التعادل في الهدف والتمريرة، فإن الجائزة تذهب تلقائيا للاعب الذي خاض دقائق لعب أقل على المستطيل الأخضر.

وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فإن انتهاء البطولة على وضعها الراهن يعني تتويج ميسي رسميا بالجائزة تفوقا بمعيار التمريرات الحاسمة الأربع. وفي المقابل، إذا نجح مبابي في تدوين أرقام تتساوى تماما مع أرقام ميسي في الأهداف والصناعة، فإن الدقائق الملعوبة ستمنح النجم الفرنسي الأفضلية، إذ يخوض السباق برصيد 609 دقائق فقط، مقابل 620 دقيقة لميسي الذي تضرر رصيده الزمني من خوض أشواط إضافية في مواجهتي كاب فيردي وسويسرا في الأدوار الإقصائية.

وتتضح الحسابات المعقدة في حال تمكن مبابي من تقديم تمريرة حاسمة واحدة أمام إنجلترا مع صيام ميسي التهديفي والفني في النهائي. حينها سيتعادل النجمان برصيد 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة لكل منهما، ليتحول الفصل في الجائزة إلى معيار الدقائق الزمني.

ويمتلك مبابي حاليا أفضلية بفارق 11 دقيقة أقل من ميسي، وهو ما يضمن له اقتناص الحذاء الذهبي، شريطة ألا يتجاوز زمن مشاركته في المباراة الأخيرة توقيت مشاركة ميسي بأكثر من 10 دقائق إضافية.