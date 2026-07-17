قبل مواجهة الأرجنتين.. 3 عوامل تهدد إسبانيا في نهائي المونديال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأحد المقبل إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، الذي سيكون مسرحا للموقعة التاريخية المنتظرة في نهائي كأس العالم عام 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.

ورغم الإثارة الفنية الهائلة للحدث، فإن ملعب اللقاء تحول في الأيام الأخيرة إلى مادة دسمة للمخاوف والانتقادات، حيث تشير القراءة التحليلية للمشهد إلى أن "ميتلايف" قد يتحول إلى فخ تكتيكي حقيقي يعرقل أسلوب لعب "الماتادور" الإسباني، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة:

صدمة الطقس ورطوبة نيوجيرسي الخانقة

عاشت إسبانيا طوال مشوارها المونديالي (6 مباريات من أصل 7) تحت أسقف الملاعب المغلقة والمكيفة؛ حيث توزعت مبارياتها بين ملاعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، و"سوفي" في لوس أنجلوس، و"إيه تي آند تي" في دالاس.

ولم تخض سوى مباراة واحدة في أجواء طبيعية مكشوفة بمدينة غوادالاخارا المكسيكية عقب عاصفة رعدية حدت من الحرارة.

يوم الأحد، ستصطدم إسبانيا بالواقع الحارق لملعب "ميتلايف":

الحرارة والرطوبة: من المتوقع أن تُقام المباراة في درجات حرارة تلامس 32 درجة مئوية، مصحوبة بنسب رطوبة خانقة تضاعف الإجهاد البدني، ليعيد الأذهان إلى نهائي مونديال عام 1994 الشهير في "روز بول" والذي تسببت حرارته (38 مئوية) في قتل نسق المباراة بين البرازيل وإيطاليا.

الاستعداد الذهني: رغم أن معسكر إسبانيا خاض تدريبات استباقية في حرارة دالاس وتشاتانوغا تحسباً لهذه اللحظة، فإن الانتقال المفاجئ من اللعب المكيف إلى الأجواء المفتوحة يمثل اختبارا بدنيا قاسيا للاعبين.

أزمة العشب الصلب

تعد أرضية ملعب "ميتلايف" الهاجس الأكبر لخط وسط وهجوم إسبانيا الذي يعتمد على التمرير السلس والسرعة والاحتفاظ بالكرة؛ حيث تزايدت شكاوى النجوم والفرق التي لعبت عليه طوال البطولة.

فعقب مباراة البرازيل والمغرب، انتقد نجم السامبا فينيسيوس جونيور الأرضية قائلاً: "الجو حار جدا، ورغم ري الملعب يجف العشب بسرعة ويصبح السطح قاسيا للغاية، مما يمنعنا من تدوير الكرة بسلاسة واللعب بوتيرة سريعة".

إعلان

أما لاعب وسط فرنسا أدريان رابيو فكان انتقاده أكثر حدة بعد تجربة الملعب، حيث علّق متذمرا: "بالكاد يمكن تسميته عشبا، إنه أشبه بالعشب الصناعي. إنه قاس وصلب للغاية".

جفاف العشب السريع وصلابة السطح سيعيقان أسلوب "التيكي تاكا" الحديث والتحولات السريعة التي يعتمد عليها لويس دي لا فوينتي، مما قد يمنح أفضلية بدنية وأسلوبا تكتيكيا يناسب دفاع التانغو.

عرض الـ 30 دقيقة بين الشوطين

إلى جانب المخاوف من أن يتحول المدرج إلى نسخة مصغرة من ملعب "لا بومبونيرا" الشهير بسبب الحضور الجماهيري الطاغي لعشاق الأرجنتين، يبرز هاجس تنظيمي وتسويقي قد يبعثر أوراق المدربين:

استراحة النصف ساعة: تتوارد أنباء قوية عن إمكانية تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى 30 دقيقة (بدلاً من 15 دقيقة) لإفساح المجال أمام عرض موسيقي ترفيهي ضخم يضم نجوم غناء عالميين مثل شاكيرا، ومادونا، وفرقة البوب الكورية بي تي إس (BTS).

فقدان الإيقاع البدني: هذا التمديد الطويل يثير قلق الأجهزة الفنية حول كيفية الحفاظ على مرونة عضلات اللاعبين وحرارتهم البدنية في ظل الرطوبة العالية، كما سيزيد من تعقيد فترات التبريد الضرورية للاعبين.

أمام لويس دي لا فوينتي ثلاثة أيام فقط في نيويورك لإعداد لاعبيه ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا للتأقلم مع هذه المعطيات الصعبة، لضمان ألا يتحول ملعب "ميتلايف" من مسرح للتتويج المونديالي إلى مقبرة لأحلام الإسبان.