بعقد يمتد لغاية 2030.. الاتحاد التونسي يعلن هوية المدرب الجديد
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا عن تعيين المدير الفني الوطني، معين الشعباني، مدربا جديدا للمنتخب الأول "نسور قرطاج" لقيادة الفريق خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وذكرت الإذاعة التونسية أن عقد الشعباني يمتد إلى غاية عام 2030.
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وخلف الشعباني المدرب السابق صبري لموشي الذي أقيل خلال كأس العالم وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام منتخب السويد (5-1) في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.
عقب مغادرة لموشي، استعانت الإدارة الفنية بالمدرب الفرنسي الخبير هيرفي رونار كمحاولة لإنقاذ الموقف الاستثنائي وسط المونديال. لكن التخبط الفني كان قد ألقى بظلاله على الفريق، ليتلقى نسور قرطاج هزيمتين متتاليتين تحت قيادته أمام اليابان (0-4) وهولندا (1-3).
مسيرة الشعباني
معين الشعباني (مواليد عام 1981) هو لاعب كرة قدم تونسي سابق ومدرب، يشغل حاليا منصب المدير الفني لنهضة بركان المغربي وتوج معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
يراهن الشارع الرياضي التونسي على الشعباني كونه اسما وطنيا قادرا على إعادة الانضباط والروح للتشكيلة الفنية:
- شخصية بطل قاري: يمتلك الشعباني هيبة تدريبية كبيرة بفضل قيادته التاريخية السابقة لنادي الترجي الرياضي التونسي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين (عامي 2018 و2019).
- النضج التكتيكي: صقل الشعباني خبراته التدريبية من خلال تجارب مميزة في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، وصولا لنهضة بركان المغربي، مما يجعله الخيار الوطني الأنسب لقيادة مرحلة التغيير وضخ دماء شابة وجديدة في صفوف المنتخب.