رياضة|كأس العالم 2026|تونس

بعقد يمتد لغاية 2030.. الاتحاد التونسي يعلن هوية المدرب الجديد

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Tunisia head coach Sabri Lamouchi reacts during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
لموشي أقيل بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في كأس العالم (أسوشيتد برس)
Published On 17/7/2026

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا عن تعيين المدير الفني الوطني، معين الشعباني، مدربا جديدا للمنتخب الأول "نسور قرطاج" لقيادة الفريق خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وذكرت الإذاعة التونسية أن عقد الشعباني يمتد إلى غاية عام 2030.

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وخلف الشعباني المدرب السابق صبري لموشي الذي أقيل خلال كأس العالم وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام منتخب السويد (5-1) في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

عقب مغادرة لموشي، استعانت الإدارة الفنية بالمدرب الفرنسي الخبير هيرفي رونار كمحاولة لإنقاذ الموقف الاستثنائي وسط المونديال. لكن التخبط الفني كان قد ألقى بظلاله على الفريق، ليتلقى نسور قرطاج هزيمتين متتاليتين تحت قيادته أمام اليابان (0-4) وهولندا (1-3).

Soccer Football - African Super Cup Final - Esperance Sportive de Tunis v Zamalek - Thani bin Jassim Stadium, Al Rayyan, Qatar - February 14, 2020 Esperance Sportive de Tunis coach Moine Chaabani reacts REUTERS/Ibraheem Al Omari
معين الشعباني شغل منصب المدير الفني لنهضة بركان المغربي قبل تعيينه مدربا لتونس (رويترز)

مسيرة الشعباني

معين الشعباني (مواليد عام 1981) هو لاعب كرة قدم تونسي سابق ومدرب، يشغل حاليا منصب المدير الفني لنهضة بركان المغربي وتوج معه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يراهن الشارع الرياضي التونسي على الشعباني كونه اسما وطنيا قادرا على إعادة الانضباط والروح للتشكيلة الفنية:

  • شخصية بطل قاري: يمتلك الشعباني هيبة تدريبية كبيرة بفضل قيادته التاريخية السابقة لنادي الترجي الرياضي التونسي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين (عامي 2018 و2019).
  • النضج التكتيكي: صقل الشعباني خبراته التدريبية من خلال تجارب مميزة في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، وصولا لنهضة بركان المغربي، مما يجعله الخيار الوطني الأنسب لقيادة مرحلة التغيير وضخ دماء شابة وجديدة في صفوف المنتخب.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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