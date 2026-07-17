"قريبا جدا".. وكيل محمد صلاح يكشف تطورات وجهته القادمة

قال الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح عن مستقبل اللاعب، مشيرا إلى أنه ربما يتم الكشف عن النادي الجديد لقائد منتخب (الفراعنة) "قريبا جدا".

ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته القادمة، والتي لم تحسم بعد، لا سيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم عام 2026 مع المنتخب المصري، الذي تألق بشكل لافت معه، ليقوده لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر رامي عباس عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "نحن ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل ولكن قد نعرف ذلك قريبا جدا".

وأضاف "ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة".

وكانت تقارير إخبارية أشارت في الأيام الماضية إلى اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمات صلاح، الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وفي مشهد خطف الأضواء في تركيا، تحولت مراسم تقديم البلجيكي لياندرو تروسارد لاعبا لبشكتاش التركي إلى مطالبة جماهيرية بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

واحتشد الآلاف من أنصار بشكتاش في حفل استقبال تروسارد القادم من أرسنال الإنجليزي، إلا أن فقرات التقديم توقفت لعدة لحظات بعدما علت هتافات الجماهير باسم محمد صلاح، مرددين "يا الله بسم الله.. محمد صلاح"، في دعوة صريحة لإدارة النادي للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض صلاح 442 مواجهة مع ليفربول، بكل المسابقات، طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة (آنفيلد)، حيث سجل خلالها 257 هدفا وقام بـ123 تمريرة حاسمة لزملائه.

مونديال تاريخي

قاد صلاح "الفراعنة" لكتابة صفحة جديدة في تاريخ المونديال، حيث نجح المنتخب المصري تحت قيادته في كسر العقدة التاريخية وتحقيق أول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم عندما تغلبوا على نيوزيلندا بنتيجة (3-1) في دور المجموعات، في مباراة شهدت تسجيل صلاح لهدف وصناعة آخر، ليصل بها إلى هدفه رقم 400 في مسيرته الاحترافية.

إعلان

ولم تتوقف إنجازات نجم ليفربول عند هذا الحد، بل قاد بلاده لتصدر مجموعتها والتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة تاريخياً، قبل أن يتجاوز عقبة أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح (4-2) بعد ملحمة بدنية استمرت لـ 120 دقيقة، تحامل فيها صلاح على إصابته وسجل ركلة ترجيحية حاسمة على طريقة "بانينكا" الشهيرة.

وعلى الصعيد الرقمي والفردي، فرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز صناع اللعب في مونديال 2026؛ حيث خاض 5 مباريات (428 دقيقة)، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، فيما نجح في صناعة 16 فرصة محققاً المركز الرابع عالمياً في صناعة الفرص بالبطولة بالتساوي مع النجمين الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، وفقاً لشبكة "Squawka" العالمية للإحصاء حتى دور 16.

وبهذا الظهور المونديالي الملهم، فض صلاح الشراكة التاريخية وانفرد رسمياً بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف (بعد هدفيه في نسخة روسيا 2018)، لينهي الفراعنة رحلتهم في البطولة بإشادة عالمية واسعة وضعت الكرة المصرية في مكانة جديدة على الخارطة الدولية.