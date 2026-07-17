تضامنا مع الديوك.. متاجر فرنسية تعلق بيع المنتجات الإسبانية وتفرض الخبز المحلي

رغم مرارة الإقصاء من نصف نهائي كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإسباني 2-0، اختار الفرنسيون السخرية والفكاهة وسيلة للتغلب على صدمة الخروج؛ حيث أقدمت متاجر كبرى في البلاد على خطوة طريفة تمثلت في إعلان "تعليق" بيع المنتجات ذات المنشأ الإسباني مؤقتا تضامنا مع "الحداد الكروي" للديوك.

وبحسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية، نشرت فروع لعلامات تجارية شهيرة، أبرزها متجر "إنترمارشيه" في منطقة "فينيه" (إندر ولوار)، صورا عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر وضع شرائط حظر حمراء وبيضاء أمام أقسام المنتجات الإسبانية الشهيرة، لمنع الزبائن من الوصول إلى سلع مثل سجق "الكوريزو"، و"التورتيلا"، ومشروب "السانغريا".

جبنة "كومتي" بدلا من "المانشيغو"

وأعلنت إدارة المتجر لزبائنها بلهجة ساخرة: "اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، تم تعليق بيع جميع المنتجات ذات المنشأ الإسباني. وأي زبون يصل إلى صناديق الدفع ومعه منتج إسباني، سيُعرض عليه استبداله فورا برغيف خبز فرنسي تقليدي (باغيت) وقطعة من جبن الكومتي المحلي".

وفي بلدة "كريسي" (إقليم لوت)، طُبق الإجراء الساخر ذاته؛ حيث وُضعت الأشرطة الحاجزة أمام رفوف المأكولات البحرية لمنع شراء "الحبار الإسباني" الشهير في هذا الصيف الحار، ودعوة المتسوقين لتجنبها مؤقتا "احتراما لمشاعر مشجعي المنتخب".

دعابة وتحية للبطل الإسباني

ولم تتأخر إدارات المتاجر في توضيح الجانب الهزلي للمبادرة تجنبا لأي سوء فهم؛ حيث سارعت إدارة سوبر ماركت "إنترمارشيه" لإضافة تنويه عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيه:

"بالتأكيد، هذه مجرد دعابة لتلطيف الأجواء. منتجاتنا الإسبانية المفضلة لا تزال متوفرة بالكامل على الرفوف. ونبارك لمنتخب إسبانيا الذي تأهل لأنه كان الأفضل في الملعب".

ولحسن حظ عشاق الزيتون والمأكولات الإسبانية في فرنسا، فإن السلع لم تُسحب فعلياً، وبات بإمكان عشاق "الماتادور" اقتناؤها للاستمتاع بها خلال متابعة المباراة النهائية للمونديال المقررة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أوروبا.