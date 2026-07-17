محطات بارزة تلخص تاريخ المواجهات بين فرنسا وإنجلترا

يختتم منتخبا فرنسا وإنجلترا مشوارهما في كأس العالم لكرة القدم بقمة خارج الأضواء تستضيفها مدينة ميامي، غدا السبت، للتنافس على الميدالية البرونزية لمونديال عام 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويسدل الستار عليه بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد.

وخيب المنتخب الفرنسي بطل العالم مرتين في عامي 1998 و2018 آمال جماهيره والتوقعات بكونه المرشح الأبرز للقب بالخسارة بهدفين دون رد أمام إسبانيا بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، الثلاثاء الماضي، وبعدها بيوم تواصلت عقدة المنتخب الإنجليزي مع نهائي المونديال بخسارة في سيناريو قاس للغاية بنتيجة (1-2) أمام حامل اللقب الأرجنتين التي قلبت الطاولة على الأسود الثلاثة في اللحظات الأخيرة.

ولا ترتدي مواجهة إنجلترا وفرنسا طابع العداوة الشرسة نفسها التي تميّز لقاءات الديربي، لكن الفريقين تربطهما أيضا صفحات طويلة من التاريخ في كرة القدم.

ويرصد التقرير التالي خمس من أبرز المواجهات التي بقيت راسخة في الذاكرة بين البلدين.

كأس العالم عام 1966 (دور المجموعات): إنجلترا 2-0 فرنسا

في أول مواجهة بين المنتخبين في نهائيات بطولة كبرى، كانت فرنسا، بعد تعادلها مع المكسيك (1-1) وخسارتها أمام أوروغواي (2-1)، بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل على الإنجليز للتأهل من دور المجموعات.

وفي ملعب ويمبلي المكتظ بالجماهير وتحت المطر، سارت الأمور سريعا في غير مصلحة الفرنسيين الذين تأثروا بإصابة روبير هيربان الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي، ما أجبره على البقاء في أرض الملعب في ظل عدم السماح بالتبديلات آنذاك.

وسجّل روجر هانت هدفين منحا "الأسود الثلاثة" الفوز (2-0) وصدارة المجموعة، قبل أن يواصل المنتخب الإنجليزي مشواره نحو إحراز اللقب العالمي الذي لا يزال يطارده منذ ذلك الحين.

كأس أوروبا عام 1992 (دور المجموعات): إنجلترا 0-0 فرنسا

بعد تعادل كل منهما في المباراة الأولى، فرنسا مع السويد (1-1) وإنجلترا مع الدنمارك (0-0)، دخل المنتخبان تحت الضغط إلى هذه المواجهة الثانية في البطولة الأوروبية.

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لكن القمة خيّبت الآمال. بدت فرنسا بقيادة المدرب ميشيل بلاتيني أقل إقناعا بكثير مما كانت عليه في التصفيات حين كانت تمطر شباك منافسيها بالأهداف، واكتفى زملاء جان-بيير بابان بتعادل باهت مع "الأسود الثلاثة" (0-0)، الذين لم يكونوا أفضل حالا.

دفع المنتخبان ثمن هذا التعادل غاليا، إذ خرجا من الدور الأول خلف السويد والدنمارك التي تُوّجت لاحقا باللقب.

كما أعلن بلاتيني استقالته بعد فترة وجيزة من انتهاء البطولة.

كأس أوروبا عام 2004 (دور المجموعات): فرنسا 2-1 إنجلترا

في مباراتها الأولى في كأس أوروبا 2004، كانت فرنسا متأخرة 1-0 حتى نهاية الوقت الأصلي بعد هدف رأسي من فرانك لامبارد، وبدا أنها في طريقها إلى خسارة أمام إنجلترا بقيادة ديفيد بيكهام.

لكن كل شيء انقلب خلال دقائق معدودة في الوقت بدلا من الضائع بفضل زين الدين زيدان.

فقد أدرك قائد "الزرق" التعادل من ركلة حرة مباشرة (90+1)، ثم سجل ركلة جزاء (90+3) ليمنح منتخب بلاده فوزا دراماتيكيا.

ولم تكن بقية البطولة مشرّفة للفرنسيين الذين خرجوا من الدور ربع النهائي أمام اليونان الفائزة لاحقا باللقب.

كما لم تكن إنجلترا أوفر حظا، إذ ودّعت البطولة من الدور عينه أمام البرتغال بركلات الترجيح، في مباراة أطاح خلالها بيكهام بالكرة بعيدا عن المرمى.

كأس أوروبا عام 2012 (دور المجموعات): فرنسا 1-1 إنجلترا

في نسخة مشابهة لمباراة عام 2004، اكتفى المنتخبان بالتعادل (1-1) في دونييتسك الأوكرانية، أيضا ضمن دور المجموعات. لكن ما بقي في الذاكرة لم يكن النتيجة أو الرهان، بل تصرف سمير نصري.

فبعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 39، احتفل لاعب الوسط واضعا إصبعه على فمه قبل أن يطلق عبارة "اصمت".

وأوضح نصري بعد المباراة أن رسالته كانت موجهة إلى وسائل الإعلام، بعدما لم تعجبه الانتقادات التي تعرض لها، علما أنه دخل لاحقا في مشادة جديدة مع صحفي عقب الخسارة أمام إسبانيا (0-2) في الدور ربع النهائي.

كأس العالم عام 2022 (ربع النهائي): فرنسا 2-1 إنجلترا

بعد فوز مريح على بولندا (3-1) والسنغال (3-0) في ثمن النهائي، التقت فرنسا وإنجلترا في مواجهة من العيار الثقيل ضمن ربع نهائي كأس العالم.

تقدم "الزرق" مبكرا بهدف أوريليان تشواميني، لكن المنتخب الفرنسي عانى في الشوط الثاني حين أدرك الإنجليز التعادل عبر ركلة جزاء نفذها هاري كين.

وفي نهاية مباراة حبست الأنفاس، تصدى الحارس هوغو لوريس لعدة محاولات خطيرة، قبل أن يعيد أوليفييه جيرو التقدم لفرنسا بضربة رأس، فيما أهدر كين ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 84.

وستكون هذه المواجهة هي الأخيرة لديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا مع الديوك لانتهاء تعاقده بعد مسيرة حافلة دامت 14 عاما، حقق خلالها لقب كأس العالم عام 2018 ودوري أمم أوروبا عام 2021 إضافة إلى فضية أمم أوروبا عام 2016 وفضية مونديال عام 2022 وبرونزية دوري أمم أوروبا في عام 2025.

أما مدرب إنجلترا الألماني توماس توخيل يريد تخفيف آلام صدمة الخسارة أمام الأرجنتين بعدما تعرض لانتقادات عنيفة من وسائل الإعلام الإنجليزية ونجوم المنتخب السابقين بسبب خططه وتبديلاته الدفاعية التي أهدت الفوز للأرجنتين بعدما كان الإنجليز متقدمين في النتيجة حتى استقبلوا هدفين من الأرجنتين في الدقيقتين 85 و92 وسط أجواء مثيرة، الأربعاء الماضي.