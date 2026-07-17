كيف تسجل هدفا في نهائي المونديال؟ الأرقام تكشف أسرار صناعة أبطال العالم

في نهائي كأس العالم، لا تكون الكرة وحدها تحت الضغط. بل أعصاب 22 لاعباً يحملون أحلام الملايين. فالمباراة الأغلى في عالم كرة القدم لا تختبر المهارة فقط، بل تكشف قدرة اللاعبين على التعامل مع لحظة قد تصنع مجداً أبدياً أو تترك حسرة لا تُنسى.

ورغم أن بعض مواجهات الأندية الكبرى قد تبدو أكثر تعقيداً من الناحية الفنية، فإن نهائي المونديال يبقى حالة استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أربع سنوات. إنها ليلة تتجمع فيها الضغوط النفسية، وثقل التاريخ، وملايين العيون التي تترقب كل تمريرة وتسديدة وقرار.

ولهذا السبب، غالباً ما تتحول المباراة النهائية إلى معركة ذهنية بقدر ما هي مواجهة تكتيكية؛ إذ يصبح تسجيل هدف واحد مهمة تتجاوز حدود المهارة الهجومية، وتتطلب هدوءاً استثنائياً في لحظة يكون فيها هامش الخطأ معدوماً.

قراءة في أهداف النهائيات منذ 1966

قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، نستعرض أهداف المباريات النهائية لكأس العالم للرجال منذ عام 1966، وهي الفترة التي تتوفر عنها بيانات تفصيلية من شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وتكشف الأرقام أن نهائي المونديال ليس بالضرورة مسرحاً للأهداف الغزيرة، رغم حجم المواهب الهجومية التي تظهر فيه. فمنذ عام 1966 وحتى عام 2022، شهدت 15 مباراة نهائية تسجيل 49 هدفاً، بمعدل بلغ 3.3 أهداف في المباراة الواحدة.

أما عند احتساب جميع النهائيات منذ بداية البطولة، فقد شهدت 21 مباراة نهائية تسجيل 80 هدفاً، بمتوسط 3.8 أهداف للمباراة، مع الإشارة إلى أن النسخ الأولى من البطولة رفعت هذا المعدل بعدما اتسمت النهائيات خلالها بانفتاح هجومي أكبر.

عندما تخون الأرقام أصحابها

لا يكفي الوصول إلى المرمى في نهائي كأس العالم، فحتى أفضل الفرص قد تتحول إلى لحظات ضائعة تحت وطأة الضغط. وهنا يظهر دور مؤشر الأهداف المتوقعة (Expected Goals – xG)، الذي يقيس جودة الفرص بناءً على موقع التسديد، وزاوية التصويب، وظروف الهجمة.

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وعند تحليل النهائيات الـ15 الأخيرة منذ عام 1966 وفق هذا المؤشر، تظهر مفارقة لافتة: اللاعبون لم يحولوا الفرص إلى أهداف بالمعدل المتوقع.

وباستبعاد الأهداف العكسية، بلغت القيمة الإجمالية للفرص في تلك المباريات 57.6 هدفاً متوقعاً، بينما سجل اللاعبون فعلياً 48 هدفاً فقط، بفارق سلبي بلغ 9.6 أهداف.

وتكشف هذه الأرقام أن نهائي المونديال لا يكافئ دائماً الفريق الأكثر وصولاً إلى المرمى، بل الفريق الأكثر قدرة على التعامل مع اللحظة الحاسمة.

ففي هذه المواجهة تحديداً، تصبح اللمسة الأخيرة أكثر صعوبة، وتزداد أهمية التركيز الذهني، بينما يظهر حراس المرمى بصورة مختلفة، وكأنهم قادرون على التعامل مع الضغط الهائل بمرونة نفسية استثنائية.

أين تُسجل أهداف النهائي؟

ووفقاً لـ"أوبتا" الطريق الأكثر شيوعاً إلى شباك نهائي كأس العالم يمر من داخل منطقة الجزاء. فاللاعبون، تحت ضغط المباراة الأغلى، يبحثون عن الخيار الأكثر أماناً، ولهذا جاءت الغالبية العظمى من الأهداف من مسافات قريبة، بينما لم تشهد النهائيات الـ15 الأخيرة سوى خمسة أهداف فقط من خارج منطقة الجزاء.

أما ركلات الجزاء، فقد لعبت دوراً مهماً في بعض النهائيات، إذ شهدت تلك الفترة تسجيل ثماني ركلات جزاء (باستثناء ركلات الترجيح)، بمتوسط قيمة متوقعة بلغ 0.79 لكل محاولة.

لكن المفارقة أن بعض اللحظات الأكثر شهرة في تاريخ النهائيات لم تأتِ من الفرص الأسهل حسابياً، بل من تسديدات كسرت كل التوقعات.

هدف ميسي.. الفرصة الأعلى قيمة في تاريخ النهائيات

يحمل هدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا لقب الفرصة الأعلى قيمة في بيانات النهائيات منذ 1966، بعدما بلغت قيمة الهدف 0.86.

وجاء الهدف في الأشواط الإضافية عندما تابع ميسي كرة مرتدة من الحارس الفرنسي هوغو لوريس بعد تسديدة لاوتارو مارتينيز، ليضع الكرة بهدوء داخل الشباك رغم محاولة المدافع جول كوندي إبعادها.

لم يكن الهدف مجرد إضافة رقم جديد في مسيرة ميسي، بل كان لحظة اختصرت معنى نهائي كأس العالم. لاعب عظيم أمام فرصة تاريخية، في اللحظة التي لا تحتمل الخطأ.

عندما تصنع التسديدات المستحيلة التاريخ

على الجانب الآخر، جاءت بعض أكثر أهداف النهائيات شهرة من فرص تبدو شبه مستحيلة وفق الحسابات الرقمية. فأدنى قيمة متوقعة لهدف في تاريخ النهائيات منذ عام 1966 بلغت 0.03، ويتقاسمها هدفان استثنائيان.

هدف البرازيلي غيرسون في نهائي 1970 أمام إيطاليا، عندما أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى بالقدم اليسرى. وهدف الفرنسي كيليان مبابي في نهائي 2018 أمام كرواتيا، بتسديدة أرضية منخفضة من خارج المنطقة.

وهكذا تكشف الأرقام أن الإحصاءات قد تحدد صعوبة الفرصة، لكنها لا تستطيع دائماً قياس الجرأة أو جودة التنفيذ في اللحظات التاريخية.

ميسي ومبابي.. صراع الأرقام في ليلة المجد

يحتفظ كيليان مبابي بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال، بعدما سجل أربعة أهداف في مباراتين نهائيتين. لكن النجم الفرنسي غاب عن فرصة خوض نهائي ثالث على التوالي بعد خروج منتخب بلاده من نصف نهائي نسخة 2026 أمام إسبانيا.

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في المقابل، يعود ميسي إلى المشهد الختامي من جديد، بعدما قاد الأرجنتين إلى تجاوز إنجلترا في نصف النهائي، بحثاً عن إضافة فصل جديد إلى قصته المونديالية. وبعد ثنائية نهائي 2022 في لوسيل، يسعى ميسي إلى زيادة رصيده التهديفي في النهائيات، وقيادة بلاده نحو لقب عالمي جديد.