بعد قميص مارادونا أمام إنجلترا.. قميص بيليه في نهائي عام 1958 يحقق رقما تاريخيا

أضيف أحد أشهر قمصان أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى قائمة المقتنيات الرياضية الأغلى في التاريخ، بعدما بيع في مزاد علني بمدينة نيويورك مقابل 4.9 ملايين دولار، ليصبح ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع على الإطلاق.

ورغم خروج البرازيل من ثمن نهائي كأس العالم عام 2026، فإن إرث "الملك" بيليه لا يزال يفرض حضوره، إذ أعاد هذا المزاد إلى الواجهة واحدة من أكثر اللحظات خلودا في تاريخ الكرة البرازيلية.

قميص أول لقب عالمي للبرازيل

وأعلنت دار المزادات العالمية سوذبيز أن القميص الذي ارتداه بيليه في نهائي كأس العالم عام 1958 بيع مقابل 4.9 ملايين دولار (نحو 4.28 ملايين يورو)، بعد منافسة بين عدد من المزايدين، قبل أن يحسمه مشترٍ فضل عدم الكشف عن هويته.

ويحمل القميص قيمة تاريخية استثنائية، إذ ارتداه بيليه في المباراة النهائية أمام السويد، عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز 5-2 وإحراز أول لقب عالمي في تاريخ البرازيل.

وكان بيليه، واسمه الكامل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، يبلغ من العمر 17 عاما فقط آنذاك، لكنه خطف الأضواء بتسجيله هدفين في النهائي، في واحدة من أشهر العروض الفردية في تاريخ كأس العالم.

من هدية إلى قطعة تاريخية

وبعد التتويج، أهدى بيليه القميص إلى زميله وصديقه، حارس المرمى ديدا، الذي احتفظت عائلته به لعقود طويلة، قبل أن ينتقل لاحقا إلى أحد المتاحف.

وعرض القميص للبيع في مزاد للمرة الأولى عام 2004، قبل أن يعود مجددا إلى منصة المزادات هذا العام، حيث بيع بعد 10 جولات من المزايدة لمشترٍ مجهول.

ثاني أغلى قميص في التاريخ

وبهذه الصفقة، أصبح قميص نهائي مونديال عام 1958 ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع في مزاد علني، وفقا لدار سوذبيز.

ولا يزال الرقم القياسي مسجلا باسم القميص الذي ارتداه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في ربع نهائي كأس العالم عام 1986 أمام إنجلترا، والذي بيع عام 2022 مقابل 9.3 ملايين دولار (نحو 8.13 ملايين يورو).

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ويحظى ذلك القميص بقيمة استثنائية، إذ ارتداه مارادونا في المباراة التي سجل خلالها هدفيه الشهيرين؛ الأول بـ"يد الله"، والثاني الذي يعده كثيرون أجمل هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما راوغ نصف لاعبي المنتخب الإنجليزي قبل أن يهز الشباك.

وبين قميص بيليه الذي شهد ميلاد البرازيل كقوة عظمى في كرة القدم، وقميص مارادونا الذي خلد واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ المونديال، تواصل المقتنيات التاريخية لكرة القدم تحطيم الأرقام القياسية في المزادات العالمية.