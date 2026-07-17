تصريح مفاجئ من نجم إسبانيا قبل نهائي كأس العالم

قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، أشعل الظهير الإسباني مارك كوكوريلا موجة واسعة من الجدل بعدما كشف استعداده لاعتزال اللعب الدولي في سن السابعة والعشرين، لكن بشرط واحد فقط: تتويج "لاروخا" باللقب العالمي.

وقال كوكوريلا، الذي خاض 31 مباراة دولية وسجل هدفا مع المنتخب الإسباني: "إذا فزنا بكأس العالم، فسأتصل بلويس دي لا فوينتي في اليوم التالي وأخبره ألا يعتمد عليّ بعد الآن، وأنني سأعتزل اللعب مع المنتخب. بعد الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم، لا أعتقد أن بإمكاني تحقيق أكثر من ذلك".

تصريح يقسم الجماهير

وأثارت تصريحات الظهير الأيسر انقساما واسعا بين جماهير الكرة الإسبانية، إذ رأى بعض المشجعين أنها جاءت في توقيت غير مناسب، معتبرين أن الحديث عن الاعتزال قبل خوض النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي يوحي بالثقة المفرطة، وكأن اللقب قد حُسم بالفعل.

في المقابل، اعتبر آخرون أن تصريحات كوكوريلا لا تعدو كونها مزحة، مستشهدين بتصريحاته السابقة التي تعهد خلالها بوضع وشم لوجه المدرب لويس دي لا فوينتي إذا توجت إسبانيا بلقب كأس العالم، وهو وعد لم يأخذه كثيرون على محمل الجد.

وقد تداولت وسائل إعلام إسبانية، بينها آس (AS) وسو فوت (So Foot)، إضافة إلى منصة مدريد إكسترا (Madrid Xtra)، هذه التصريحات، دون أن يصدر عن اللاعب أي توضيح أو تراجع بشأنها.

يعيش أفضل فترات مسيرته

يعيش كوكوريلا البالغ من العمر 27 عاما واحدة من أفضل مراحل مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل في صيف عام 2026 إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو (نحو 64.8 مليون دولار)، بعقد يمتد حتى 2032.

كما كان أحد أبرز عناصر منتخب إسبانيا المتوج ببطولة أوروبا عام 2024، قبل أن يواصل تألقه في كأس العالم الحالية، حيث قدم مستويات دفاعية قوية جعلته من أبرز لاعبي المنتخب خلال البطولة.

وساهم كوكوريلا بشكل بارز في وصول إسبانيا إلى المباراة النهائية، بعدما قدم مستويات دفاعية مميزة طوال البطولة.

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وفي نصف النهائي أمام فرنسا، الذي انتهى بفوز إسبانيا بهدفين دون رد، كان الظهير الأيسر من أبرز لاعبي اللقاء، ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي رغم حصوله على بطاقة صفراء.

وتتجه الأنظار الآن إلى ملعب ميتلايف (MetLife)، الذي يحتضن نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، حيث سيكون كوكوريلا أمام فرصة تاريخية للفوز بأول لقب عالمي في مسيرته.

ويبقى السؤال مطروحا: هل كان حديث اللاعب مجرد دعابة قبل النهائي، أم أنه ينوي بالفعل إسدال الستار على مسيرته الدولية إذا نجح منتخب بلاده في اعتلاء عرش العالم؟ الإجابة ستتضح بعد صافرة النهاية.