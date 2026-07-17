بأكثر من 29 مليون متابع.. حارس الرأس الأخضر يتجاوز نوير ويدفع ضريبة الشهرة

اعترف فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر وأحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بأنه لا يزال يجد صعوبة في التأقلم مع الشهرة الواسعة التي اكتسبها عقب البطولة، مؤكدًا أن حياته اليومية تغيرت بشكل كبير بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب بلاده.

وخطف الحارس المخضرم الأنظار خلال مشوار الرأس الأخضر التاريخي في المونديال، إذ لعب دورًا بارزًا في النتائج التي حققها المنتخب الأفريقي، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر اللاعبين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع برنامج CBS Mornings، تحدث فوزينيا للمرة الأولى عن تأثير هذه الشهرة المفاجئة على حياته الشخصية.

"لم أتوقع ذلك أبدًا"

وقال الحارس البالغ من العمر 40 عامًا: "هذا أمر لم أكن أتوقعه إطلاقًا"، في إشارة إلى الشعبية الكبيرة التي حصدها بعد البطولة.

وأوضح أن الشهرة لم تجلب له الإيجابيات فقط، بل فرضت عليه أيضًا قيودًا لم يكن معتادًا عليها، مضيفًا: "بالنسبة لي أصبح الأمر معقدًا بعض الشيء. أحب التواصل مع الناس، وفي الرأس الأخضر اعتدنا استقبال الجميع، والطهي في الشارع، والجلوس لتناول الطعام أمام المنازل، لكنني الآن لم أعد أستطيع القيام بذلك".

أكثر شعبية من نوير

وحقق فوزينيا قفزة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد متابعيه على إنستغرام 29 مليون متابع، وهو رقم يفوق عدد متابعي الحارس الألماني مانويل نوير، أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وجاء هذا الاهتمام الجماهيري بعد سلسلة من العروض المميزة التي قدمها الحارس خلال كأس العالم، وأسهمت في لفت الأنظار إلى منتخب الرأس الأخضر، الذي كان أحد أبرز مفاجآت البطولة.

شهرة أفادت الرأس الأخضر

ورغم حديثه عن صعوبة التأقلم مع الحياة الجديدة، أكد فوزينيا أنه سعيد لأن هذه الشهرة لم تقتصر عليه، بل انعكست أيضًا على صورة بلاده.

وقال: "أنا سعيد جدًا، لأن شعبية الرأس الأخضر ارتفعت أيضًا. في السابق، عندما كنا نقول إننا من الرأس الأخضر، كان الناس يسألوننا أين تقع. أما الآن فلم نعد بحاجة إلى شرح ذلك، وأعتقد أن هذا أفضل شيء كان يمكن أن يحدث".

رقصة أخيرة؟

ورغم تألقه اللافت في المونديال، لا يرتبط فوزينيا حاليًا بأي ناد، بعدما انتهى عقده مع نادي شافيش البرتغالي، الذي كان ينشط في دوري الدرجة الثانية.

ومع العروض الكبيرة التي قدمها في كأس العالم، قد يحظى الحارس المخضرم بفرصة أخيرة لمواصلة مسيرته الاحترافية، خصوصًا أنه أكد رغبته في الاستمرار داخل الملاعب.

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وقال في ختام حديثه: "أرغب في مواصلة اللعب لعام أو عامين آخرين"، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.