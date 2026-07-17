رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

كيف تهزم إسبانيا الأرجنتين وتفوز بلقب المونديال؟ غوارديولا يجيب

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Soccer Football - Premier League - Manchester City v Aston Villa - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 24, 2026 Manchester City manager Pep Guardiola reacts after his last game for the club Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
يعتقد غوارديولا أن المنتخب الإسباني يمتلك كافة المقومات اللازمة لاعتلاء منصة التتويج (رويترز)
Published On 17/7/2026
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آخر تحديث: 20:55 (توقيت مكة)

حدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا خارطة الطريق للمنتخب الإسباني للمنافسة بجدية على لقب كأس العالم، مؤكداً أن "لا روخا" يمتلك كافة المقومات الفنية والبشرية لاعتلاء منصة التتويج، بشرط التمسك بهويته الكروية الفريدة.

وفي قراءة فنية لمنتخب "لا روخا"، وضع مدرب مانشستر سيتي السابق ثقته الكاملة في خط الوسط، مشيراً إلى أن ثنائية بيدري ورودري تُعد القوة الضاربة التي تمنح المنتخب القدرة على التحكم في إيقاع المباريات، وفرض الاستحواذ، وخلق الزيادة الهجومية، وهو ما يراه جوهر أسلوب اللعب الإسباني القائم على التمرير السريع والضغط العالي.

EAST HANOVER, NEW JERSEY - JULY 16: Lamine Yamal and Pedro Porro #12 of Spain train separately from the team during the training session at Melanie Lane Training Grounds on July 16, 2026 in East Hanover, New Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
يتدرب اللاعبان لامين جمال وبيدرو بورو (يسار) بشكل منفصل استعدادا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم (الفرنسية)‏

الخبرة والشباب

لم يغفل المدرب الكتالوني الإشادة بالجيل الصاعد، وعلى رأسه لامين جمال، واصفاً إياه بـ"الورقة الرابحة" القادرة على قلب الموازين في المواجهات الفردية، وكسر التكتلات الدفاعية للخصوم في اللحظات الحاسمة، مؤكداً أن هذا المزيج بين الخبرة والشباب يمنح المنتخب توازناً استثنائياً.

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وفي سياق تحليله لطبيعة البطولات المجمعة، شدد غوارديولا على أن "المونديال" يُلعب بتفاصيل دقيقة، موضحا أن:

  • التنظيم الدفاعي: هو صمام الأمان والركيزة الأساسية لتجاوز الأدوار الإقصائية.
  • الفعالية: شدد على ضرورة "الإنهاء الحاسم" في منطقتي الجزاء، حيث تُحسم المباريات الكبرى.
  • عقلية الفريق: أكد أن مصلحة المجموعة تعلو فوق الموهبة الفردية، وأن الالتزام الجماعي هو المعيار الحقيقي للبطل.

عوامل الحسم

اختتم غوارديولا تحليله بالإشارة إلى أن الخبرة المكتسبة من الاستحقاقات الأخيرة قد صقلت شخصية المنتخب الإسباني، وجعلته أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، مؤكداً أن الهدوء واليقين بالقدرات الذاتية هما السلاح الأبرز لتجاوز العقبات، ومشدداً على أن المزيج بين الانضباط التكتيكي والهوية الراسخة يمنح إسبانيا الأفضلية والقدرة على تجاوز الأرجنتين والظفر باللقب العالمي.

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وتقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو/تموز الجاري على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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