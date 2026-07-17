كيف تهزم إسبانيا الأرجنتين وتفوز بلقب المونديال؟ غوارديولا يجيب

حدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا خارطة الطريق للمنتخب الإسباني للمنافسة بجدية على لقب كأس العالم، مؤكداً أن "لا روخا" يمتلك كافة المقومات الفنية والبشرية لاعتلاء منصة التتويج، بشرط التمسك بهويته الكروية الفريدة.

وفي قراءة فنية لمنتخب "لا روخا"، وضع مدرب مانشستر سيتي السابق ثقته الكاملة في خط الوسط، مشيراً إلى أن ثنائية بيدري ورودري تُعد القوة الضاربة التي تمنح المنتخب القدرة على التحكم في إيقاع المباريات، وفرض الاستحواذ، وخلق الزيادة الهجومية، وهو ما يراه جوهر أسلوب اللعب الإسباني القائم على التمرير السريع والضغط العالي.

الخبرة والشباب

لم يغفل المدرب الكتالوني الإشادة بالجيل الصاعد، وعلى رأسه لامين جمال، واصفاً إياه بـ"الورقة الرابحة" القادرة على قلب الموازين في المواجهات الفردية، وكسر التكتلات الدفاعية للخصوم في اللحظات الحاسمة، مؤكداً أن هذا المزيج بين الخبرة والشباب يمنح المنتخب توازناً استثنائياً.

وفي سياق تحليله لطبيعة البطولات المجمعة، شدد غوارديولا على أن "المونديال" يُلعب بتفاصيل دقيقة، موضحا أن:

التنظيم الدفاعي: هو صمام الأمان والركيزة الأساسية لتجاوز الأدوار الإقصائية.

الفعالية: شدد على ضرورة "الإنهاء الحاسم" في منطقتي الجزاء، حيث تُحسم المباريات الكبرى.

عقلية الفريق: أكد أن مصلحة المجموعة تعلو فوق الموهبة الفردية، وأن الالتزام الجماعي هو المعيار الحقيقي للبطل.

عوامل الحسم

اختتم غوارديولا تحليله بالإشارة إلى أن الخبرة المكتسبة من الاستحقاقات الأخيرة قد صقلت شخصية المنتخب الإسباني، وجعلته أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، مؤكداً أن الهدوء واليقين بالقدرات الذاتية هما السلاح الأبرز لتجاوز العقبات، ومشدداً على أن المزيج بين الانضباط التكتيكي والهوية الراسخة يمنح إسبانيا الأفضلية والقدرة على تجاوز الأرجنتين والظفر باللقب العالمي.

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وتقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو/تموز الجاري على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.