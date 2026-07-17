تقارير تربط محمد صلاح ببشكتاش التركي ووكيله يعلق على مستقبله

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، مشيرة إلى أنه بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري التركي عبر بوابة نادي بشكتاش في صفقة انتقال حر، وذلك مباشرة بعد انتهاء مغامرته المونديالية مع الفراعنة في كأس العالم 2026.

وانتهى عقد صلاح مع نادي ليفربول بعد تسعة أعوام قضاها في ملعب أنفيلد.

ووفقا لمعلومات نشرها موقع "فوت ميركاتو" ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد توصل صلاح إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة النادي التركي لتوقيع عقد يمتد لعام واحد قابل للتمديد، يتقاضى خلاله راتبا سنويا يبلغ حوالي 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار)، بالإضافة إلى مليوني يورو (نحو 2.16 مليون دولار) كحوافز،

تحرك تركي رسمي

بدوره أكد الصحفي التركي الموثوق ياغيز سابونغ أوغلو أن إدارة نادي بشكتاش قد تقدمت بعرض رسمي وملموس لضم قائد الفراعنة.

ووفقا لتسريباته، شهدت المفاوضات مرونة مفاجئة من جانب النجم المصري؛ إذ طلب صلاح في البداية راتبا سنويا ضخما يصل إلى 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار)، ولكنه أبدى رغبة واضحة في خوض التجربة التركية واللعب لصالح بشكتاش، مما دفعه لتخفيض شروطه المالية لتقريب وجهات النظر وسد الفجوة الاقتصادية التي كانت عائقا أمام إتمام الصفقة.

وفي مؤشر قوي على جدية الخطوات المتخذة، كشف سابونغ أوغلو أن محامي محمد صلاح الخاص قد وصل بالفعل إلى مدينة إسطنبول لعقد اجتماعات مباشرة مع مسؤولي بشكتاش لحسم البنود القانونية والتسويقية المعقدة لضمان حقوق النجم العالمي.

نفي الوكيل

في المقابل، وفي خطوة أضفت مزيدا من الغموض والإثارة على المشهد، نقل خبير الانتقالات العالمي فابريزيو رومانو تصريحا مقتضبا وحاسما لرامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عبر حسابه على منصة (إكس).

حيث علق رامي عباس بلهجة حذرة ومباشرة قائلا: "أنا شخصيا لا أعرف أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، ولكننا قد نعرف قريبا جدا".