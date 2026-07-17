"سحب دخان" فوق نيويورك قبل النهائي.. هل يهدد التلوث قمة إسبانيا والأرجنتين؟

تزايدت المخاوف في مدينة نيويورك قبل أقل من 70 ساعة على نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، بعدما أدى الدخان الناجم عن مئات حرائق الغابات في كندا إلى تدهور جودة الهواء في المدينة، التي تستضيف المباراة المرتقبة على ملعب ميتلايف الأحد المقبل.

وأدى امتداد سحب الدخان إلى أجزاء واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك، حيث باتت السماء مغطاة بضباب كثيف يحجب أشعة الشمس، وسط تساؤلات بشأن تأثير هذه الظروف البيئية في المباراة النهائية.

جودة الهواء عند مستويات "غير صحية للغاية"

وأوصت السلطات الصحية السكان بارتداء الكمامات، لا سيما الأشخاص الذين يعانون أمراضا تنفسية، وهو ما انعكس في شوارع المدينة، حيث شوهد عدد كبير من المارة وهم يضعون الكمامات للحد من آثار التلوث.

ووفقا لمؤشرات جودة الهواء، بلغ مؤشر التلوث نحو 281 نقطة، بينما لا يتجاوز عادة 5 نقاط في الظروف الطبيعية.

ويصنف هذا المستوى ضمن فئة "غير صحي للغاية"، وهو أعلى بكثير من المستويات الجيدة (0-50) أو المعتدلة (51-100)، ويقترب من الفئة الأخطر التي توصف بأنها "خطرة" على الصحة.

ترقب لتأثير الظروف في النهائي

ورغم عدم صدور أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية تأجيل المباراة أو تغيير موعدها، فإن استمرار تدهور جودة الهواء يثير القلق بشأن تأثيره في اللاعبين والجماهير، خصوصا إذا استمرت سحب الدخان في تغطية المنطقة حتى موعد النهائي بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.