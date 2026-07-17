رئيس وزراء إسبانيا يعلن موقفه من حضور نهائي كأس العالم

يحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع منتخب بلاده بالأرجنتين مساء الأحد على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لتقديم الدعم للمنتخب الإسباني في سعيه لاستعادة اللقب العالمي، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن سانشيز سيحضر المباراة قبل أن يتوجه مباشرة إلى الجزائر في زيارة رسمية كانت مقررة سلفًا.

وسيجد سانشيز نفسه مجددًا إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن البيت الأبيض حضوره للمباراة النهائية، في لقاء يأتي رغم التوتر الذي يطبع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيتابع المباراة عبر شاشة التلفزيون، بينما ينتظر أيضًا حضور ملك إسبانيا فيليبي السادس وعدد من أفراد العائلة المالكة لمساندة المنتخب الإسباني.

خلافات سياسية في خلفية المشهد

وشهدت العلاقات بين سانشيز وترمب توترًا منذ مطلع العام، بعدما عارض رئيس الوزراء الإسباني الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ليبرز كأحد أبرز الأصوات الغربية الرافضة للتصعيد العسكري في المنطقة، كما وجه ترمب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة، انتقادات حادة لإسبانيا، معتبرًا أنها لا تساهم بما يكفي في نفقات الدفاع داخل الحلف، وانتقد رفضها السماح باستخدام قواعد عسكرية في منطقة الأندلس لتنفيذ ضربات ضد إيران، مهددًا بوقف التبادل التجاري مع مدريد.

ورغم التصريحات المتبادلة، سعى سانشيز إلى تخفيف حدة التوتر، مؤكدًا أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال "إيجابية جدًا"، وكشف أنه أجرى حديثًا وديًا مع ترمب تناول كرة القدم وكأس العالم، إلى جانب رياضة الغولف، على هامش اجتماعات القمة.