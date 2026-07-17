شاهد.. لحظة مؤثرة للحكم "فينتشيتش" بعد تكليفه بنهائي مونديال 2026

خطف الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الأنظار بمشهد مؤثر، بعدما غلبته الدموع عقب إبلاغه رسميًا باختياره لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "أنستغرام" يوثق اللحظة التي أعلن خلالها أسماء طاقم تحكيم النهائي، حيث ظهر فينتشيتش متأثرًا بشدة، ولم يتمالك دموعه بعد سماع اسمه، في لقطة عكست حجم المشاعر التي ترافق الوصول إلى أكبر مباراة في عالم كرة القدم.

وأظهر الفيديو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي "فيفا"، بييرلويجي كولينا، وهو يسلم فينتشيتش قميص المباراة وسط تصفيق زملائه الحكام، قبل التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعد إسناد إدارة نهائي كأس العالم أحد أعلى الإنجازات التي يمكن أن يحققها أي حكم خلال مسيرته، وهو ما انعكس بوضوح على تأثر الحكم السلوفيني لحظة الإعلان عن القرار.

طاقم التحكيم

وسيقود فينتشيتش المباراة حكمًا للساحة، بمساعدة مواطنيه توماس كلانتشينك حكمًا مساعدًا أول، وأندراز كوفاتشيتش حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما سيكون الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، ويعاونه مواطنه محمد الكلاف حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا، إذ يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية تواليًا بعد إنجاز نسخة قطر 2022، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى استعادة الكأس العالمية للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي عام 2010، وهو اللقب الوحيد في سجل "لا روخا".