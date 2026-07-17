"قطعة من إرث البرغوث".. أمنية مشتركة تجمع نجوم إسبانيا بعد مواجهة ميسي

لن يكون نهائي كأس العالم لعام 2026 بين إسبانيا والأرجنتين مجرد صراع على اللقب، بل يحمل أيضا بعدا عاطفيا خاصا لعدد كبير من لاعبي المنتخب الإسباني الذين نشأوا وهم يعتبرون ليونيل ميسي قدوتهم الأولى في عالم كرة القدم.

ويبدو أن قميص قائد الأرجنتين سيكون من أكثر القطع المطلوبة بعد صافرة النهاية، بعدما اعترف عدد من نجوم "لا روخا" خلال البطولة بأنهم يتمنون مواجهة ميسي في النهائي، بل والحصول على قميصه بعد المباراة.

في مقدمة هؤلاء يبرز لامين جمال، الذي أشاد بالمستوى الذي يقدمه النجم الأرجنتيني رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره، قائلا: "الجميع يعرف من هو ميسي، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقدم هذا المستوى المذهل. أنا سعيد جدا من أجله".

أما المدافع الشاب باو كوبارسي، فسيعيش لحظة استثنائية، إذ قد يجد نفسه مطالبا بإيقاف اللاعب الذي يعتبره مثله الأعلى منذ الطفولة. وقال: "ميسي هو قدوتي منذ كنت صغيرا، ولم أشاهده من قبل على أرض الملعب. كنت أفضّل أن ألعب إلى جانبه، لكن إذا واجهته فسأبذل كل ما لدي للدفاع ضده".

وأضاف أن معرفته بتحركات ميسي لا تجعل المهمة أسهل، موضحا: "شاهدته كثيرا حتى أصبحت أعرف أسلوبه، لكن حتى لو عرفت كيف يلعب، فإنه يبقى لاعبا استثنائيا ومن شبه المستحيل إيقافه".

بدوره، أكد أليكس بايينا أن ميسي وأندريس إنييستا كانا دائما مثليه الأعلى، وقال: "لطالما قلت إن قدوتي هما ميسي وإنييستا. ما يفعله ميسي في هذا العمر أمر مذهل. إنه أفضل لاعب في التاريخ، وما زال يثبت ذلك. مواجهة الأرجنتين تعني مواجهة ميسي، وسيكون ذلك حلما بالنسبة لي".

كما تحدث إريك غارسيا عن قدرة قائد الأرجنتين على تحدي الزمن، قائلا: "كلما قِيل إن ميسي يكبر في السن، يعود ليقدم مستويات تجعلك تعتقد أنه قادر على اللعب حتى في كأس العالم المقبلة. إنها عبقرية حقيقية".

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وأضاف مدافع برشلونة: "مراقبة ميسي مهمة صعبة، لكنها ستكون حلما بالنسبة لي ولأي لاعب. أثناء المباراة سنقاتل من أجل الفوز، لكن بعد انتهائها سندرك أننا واجهنا -بالنسبة لي- أفضل لاعب شاهدته في حياتي".

ولم يخف كل من داني أولمو وغافي أيضا رغبتهما في خوض نهائي أمام الأرجنتين بقيادة ميسي، إدراكا منهما بأن المباراة ستجمعهما بأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

ورغم أن مشاعر الإعجاب ستتوارى مؤقتا مع انطلاق النهائي، فإن لاعبي إسبانيا سيدخلون المباراة بهدف حرمان ميسي من لقب عالمي جديد. لكن مع إطلاق صافرة النهاية، قد يعود كثير منهم إلى ذكريات الطفولة، لتبدأ منافسة من نوع آخر… من يحظى بقميص الأسطورة الأرجنتينية؟.