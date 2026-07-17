بسبب "موسمه الكارثي" وواقعة اعتقاله.. هجوم واسع على حكم نهائي مونديال 2026

تعرض الحكم السلوفيني "سلافكو فينتشيتش" لهجوم واسع عبر منصات رياضية وحسابات جماهيرية، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فجر اليوم الجمعة، تعيينه لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، المقرر إقامته مساء الأحد على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وقرر "فيفا" تعيين فينتشيتش حكما للساحة، ويعاونه مواطناه توماس كلانتشينك حكما مساعدا أول، وأندراز كوفاتشيتش حكما مساعدا ثانيا، فيما سيكون الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، ومواطنه محمد الكلاف حكما مساعدا احتياطيا.

وانتقد موقع "أرشيفو فار" الإسباني، المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية، اختيار فينتشيتش، وكتب: “فيفا يسخر من العالم بأسره بتعيين سلافكو لنهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، لقد قدم موسما كارثيا في أوروبا، ويفقد السيطرة على المباريات عندما ترتفع حدتها”.

من جانبها، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تعيين الحكم السلوفيني، مستذكرة واقعة اعتقاله قبل 6 سنوات خلال مداهمة حفلة في البوسنة والهرسك عثر خلالها على كوكايين وأسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن فينتشيتش أكد حينها أنه تلقى دعوة لحضور غداء عمل في مدينة بيلينا، لكنه فوجئ بوجوده في موقع المداهمة، حيث ألقي القبض عليه مع تيجانا ماكسيموفيتش، التي اشتبهت الشرطة في إدارتها شبكة دعارة.

كما أعادت حسابات رياضية التذكير بإدارة فينتشيتش لمواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، ووصفت قراراته خلالها بغير العادلة، خاصة بعد طرد إدوارد كامافينجا، معتبرة أن تعيينه لإدارة نهائي كأس العالم "وصمة عار".

وأشار آخرون إلى أن فينتشيتش هو نفسه الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والسعودية في افتتاح مشوار "راقصي التانغو" بكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي 2-1، لتظل آخر خسارة للأرجنتين في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

ويسعى "راقصو التانغو" إلى تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد التتويج في مونديال قطر 2022، فيما يتطلع “الماتادور الإسباني” إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، وهي المرة الوحيدة التي حقق فيها كأس العالم في تاريخه.