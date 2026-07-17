تقليد أمريكي يقتحم المونديال.. هدية استثنائية لبطل العالم الجديد

سيحظى المنتخب الفائز بلقب كأس العالم 2026، عقب المباراة النهائية المقررة الأحد، بتكريم جديد وغير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد تقديم "خواتم الأبطال" للمرة الأولى، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية التي يحصل عليها المتوج باللقب.

وأوضح فيفا أن فكرة تقديم الخواتم تستند إلى أحد أبرز التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تُمنح الفرق البطلة خواتم خاصة لتخليد إنجازاتها التاريخية، ليتم تطبيق هذا التقليد للمرة الأولى في كأس العالم.

وسيُنتج في نسخة 2026 خاتم خاص بإصدار محدود، يحمل رقما تسلسليا فرديا لكل قطعة، احتفاء بالمنتخب الذي سيتوج بلقب البطولة الحالية. وسيحصل أبطال العالم على 30 خاتما مخصصا لأفراد الفريق، في حين سيُطرح 1996 خاتما إضافيا أمام الجماهير في مختلف أنحاء العالم، ضمن منتج رسمي مرخص من فيفا.

وسيحمل الخاتم في أحد جانبيه مجسما لكأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لوضع هوية المنتخب المتوج باللقب. كما سيجري ترقيم كل خاتم بشكل فردي وتصميمه وفق المقاس الخاص بصاحبه، على أن يكون مرفقا بشهادة تثبت أصالته.

وبعد نهاية المباراة النهائية وإطلاق صافرة الختام، سيتسلم قائد المنتخب الفائز والمدرب خاتمين مؤقتين خلال مراسم التتويج، قبل أن تبدأ عملية تصنيع الخواتم الثلاثين النهائية وفق المقاسات المحددة لكل فرد، ليتم تسليمها لاحقا إلى أبطال العالم.