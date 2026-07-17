بعد عرض برشلونة.. رئيس أتلتيكو مدريد يحسم مستقبل جوليان ألفاريز

حسم نادي أتلتيكو مدريد الجدل الدائر حول مستقبل مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعدما أكد الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل جيل مارين تمسك الإدارة الكامل باستمرار اللاعب، رافضا جميع العروض المقدمة لضمه خلال فترة الانتقالات.

وقال جيل مارين، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن موقف أتلتيكو واضح منذ البداية، موضحا أن الإدارة أبلغت اللاعب ووكيله، وكذلك إدارة برشلونة، بأن النادي لا ينوي التفريط في خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأضاف: "أتلتيكو هو المكان الأمثل لجوليان، وهو المهاجم المثالي لمشروعنا. لا نريد بيعه، ولن نقبل أي عرض، سواء بلغت قيمته 100 أو 150 أو حتى 200 مليون".

تصريحات اللاعب أشعلت التكهنات

وجاءت تصريحات جيل مارين بعد أسابيع من تصاعد الحديث حول مستقبل ألفاريز، إثر تصريحاته التي أطلقها عقب إحدى مباريات فريقه، عندما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال الرحيل، مؤكدا أنه سعيد في أتلتيكو، لكنه لم يحسم مستقبله بشكل قاطع، وازداد الجدل خلال مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، بعدما تحدث عن رغبته في خوض تجربة جديدة وتحقيق حلمه، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن مستقبله.

برشلونة يدخل على الخط

وشهدت الأيام الماضية تبادلًا للتصريحات بين مسؤولي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بعدما أكد رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا أن ناديه تقدم بعرض رسمي لضم ألفاريز، مشيرا إلى أن العرض لن يظل قائما إلى أجل غير مسمى. وأوضح لابورتا أن برشلونة تصرف باحترام في المفاوضات، معتبرا أن اللاعب أبدى رغبة في تغيير الأجواء، وأن النادي الكتالوني ينتظر رد أتلتيكو قبل اتخاذ قراره النهائي، مع احتفاظه بخيارات أخرى في سوق الانتقالات.

في المقابل، شدد أتلتيكو مدريد على أن عقد اللاعب لا يزال ساريًا، وأنه يمثل أحد الركائز الأساسية في المشروع الفني الذي يقوده المدرب دييغو سيميوني، ولا توجد أي نية للتخلي عنه. وتطرق جيل مارين أيضا إلى الحضور اللافت للاعبي أتلتيكو مدريد في كأس العالم 2026، معربا عن فخره بمساهمة النادي في البطولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نحو 80% من لاعبي الفريق يمثلون منتخباتهم الوطنية، بينما شارك نصفهم في نهائيات كأس العالم، معتبرا أن ذلك يعكس جودة العمل الذي يقوم به النادي على مدار السنوات الماضية.

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وأضاف أن المباراة النهائية ستشهد مشاركة ما بين تسعة وعشرة لاعبين من أتلتيكو مدريد مع المنتخبين المتنافسين، مؤكدا أن النادي تصدر، للنسخة الثالثة على التوالي، قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في نهائيات كأس العالم، وهو ما وصفه بالدليل على نجاح المشروع الرياضي للنادي.