بايرن ميونخ يحسم موقفه من انتقال أوليسي إلى ريال مدريد

تمسك بايرن ميونخ بموقفه الرافض للتفريط في نجمه الفرنسي مايكل أوليسي، رغم عودة التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد عقب تألقه في كأس العالم عام 2026.

وأكد النادي البافاري أن أوليسي ليس معروضا للبيع، في وقت يمتد فيه عقده حتى صيف عام 2029، من دون وجود شرط جزائي يسمح برحيله، كما يثق مسؤولو النادي في استمرار اللاعب داخل أليانز أرينا خلال الموسم المقبل.

وجاءت هذه التطورات بعدما كشفت صحيفة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية أن أوليسي أعرب داخل معسكر المنتخب الفرنسي عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، مشيرة إلى أنه استفسر من زميليه في المنتخب، كيليان مبابي وأوريليان تشواميني، عن الأجواء داخل النادي الملكي.

وأعادت الصحيفة الفرنسية إشعال الجدل بنشر صورة اللاعب على صفحتها الأولى مرفقة بعبارة: "أشعر برغبة في الانضمام إلى ريال مدريد"، مؤكدة أن رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز معجب كثيرا بإمكانات الجناح الفرنسي، وأن إدارة ريال مدريد تنوي تكثيف تحركاتها في سوق الانتقالات عقب نهاية كأس العالم.

وأضافت أن النادي الإسباني قد يضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لتوفير التمويل اللازم للصفقة، بل إن الأمر قد يصل إلى التخلي عن البرازيلي فينيسيوس جونيور إذا اقتضت الضرورة.

ورغم هذه التقارير، سبق لريال مدريد أن نفى الشهر الماضي وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع أوليسي أو وكلائه، مؤكدا أن أي تحرك مستقبلي سيكون عبر القنوات الرسمية بين الناديين، في ظل العلاقة القوية التي تجمعهما.

ويعيش أوليسي أفضل فترات مسيرته، بعدما انضم إلى بايرن ميونخ صيف عام 2024 قادما من كريستال بالاس مقابل 55 مليون يورو (نحو 60 مليون دولار)، قبل أن ترتفع قيمته السوقية إلى نحو 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) بفضل مستوياته المميزة، حيث سجل 32 هدفا وصنع 46 في 107 مباريات مع العملاق البافاري.

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وفي خضم هذه الأنباء، حرص الصحفي الألماني الشهير فلوريان بليتنبرغ، مراسل شبكة سكاي سبورت (Sky Sports) ألمانيا، على توضيح موقف بايرن ميونخ، مؤكدا أن النادي لا يشعر بالقلق لسببين رئيسيين.

وأوضح بليتنبرغ أن فلورنتينو بيريز أبلغ مسؤولي بايرن بشكل شخصي أن ريال مدريد لا يخطط للتعاقد مع أوليسي هذا الصيف، وأن النادي الألماني يثق تماما في هذا التأكيد بفضل العلاقة المتميزة بين الطرفين.

وأضاف أن بايرن تلقى أيضا رسائل مباشرة من أوليسي وممثليه خلال كأس العالم، أكدوا فيها عدم وجود أي نية للرحيل، ورغبتهم في مواصلة المشوار مع الفريق، مشددا على أن اللاعب أو وكيله لم يبلغا إدارة النادي بأي رغبة في المغادرة حتى الآن.