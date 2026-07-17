الماضي والحاضر والمستقبل.. لابورتا فخور بنهائي كأس العالم بين ميسي وجمال

أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يمثل مصدر فخر لأكاديمية "لا ماسيا"، في ظل الحضور الكبير لخريجيها في المباراة المرتقبة، معتبرا أن مواجهة الأحد ستكون أفضل إعلان لفلسفة النادي الكتالوني.

ووصل لابورتا إلى نيويورك لحضور المباراة النهائية التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، حيث تُمثَّل إسبانيا بثمانية لاعبين من برشلونة، بينما يقود الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "راك 1" الإسبانية: "نحن فخورون للغاية بوجود ثمانية لاعبين من برشلونة في النهائي. إنه أمر مهم لهم، وبصفتي رئيسا للنادي أشعر بسعادة وامتنان لامتلاك هذا القدر من المواهب".

وأضاف: "على مستوى المنتخبات، هذه أفضل مباراة يمكن مشاهدتها. إنها مواجهة بين أسلوبين مختلفين؛ فالأرجنتين أكثر شراسة، بينما تلعب إسبانيا بروح جماعية وبأسلوب يشبه كثيرا طريقة لعب برشلونة. برشلونة يمثل الأفضل، وهذا ما يعترف به الجميع".

ميسي الماضي والحاضر.. وجمال الحاضر والمستقبل

وتوقف لابورتا عند وجود ميسي في النهائي، مؤكدا أن قائد الأرجنتين يبقى أحد أبرز رموز أكاديمية برشلونة.

وقال: "سعيد لأن ميسي بلغ النهائي أيضا، فهذا مدعاة للفخر بالنسبة إلى لا ماسيا. ميسي هو الماضي والحاضر، أما لامين جمال فهو الحاضر والمستقبل".

وتابع: "نفخر بأن هذين اللاعبين تخرجا في أكاديميتنا، وإذا أضفنا إليهما خوان غارسيا، وإريك غارسيا، وباو كوبارسي الذي يقدم بطولة رائعة، وداني أولمو، وغافي، وبيدري، وفيران توريس، فسنجد أن ما يحدث أمر استثنائي".

تأكيد على الاهتمام بخوليان ألفاريز

وعن إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، أوضح رئيس برشلونة أن النادي قدم عرضا رسميا إلى أتلتيكو مدريد، لكنه ينتظر موقف النادي الإسباني.

وقال: "قدمنا عرضا، والقرار الآن بيد أتلتيكو مدريد. اللاعب أبدى رغبته في الرحيل، لكن عرضنا ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، وسنحدد موعدا نهائيا لانتظار ردهم".

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وأضاف: "خوليان ألفاريز هو اللاعب الذي يريده كل من هانزي فليك وديكو، لكن إذا لم يقبل أتلتيكو العرض، فسنعمل على خيارات أخرى".

وأشاد لابورتا بعمل المدير الرياضي ديكو، قائلا: "ديكو يعمل بكفاءة وهدوء، كما أثبت في صفقات عدة. هو يواصل دراسة البدائل، وهناك أكثر من خيار مطروح، وسيختار الأنسب للنادي".