صافرة سلوفينية وحضور عربي في الطاقم.. ماذا نعرف عن حكم نهائي كأس العالم 2026؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسيعاون فينتشيتش (46 عاما) مواطناه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، بينما سيكون الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا.

أدار 3 مباريات في مونديال 2026

أدار الحكم السلوفيني ثلاث مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث قاد مواجهة البرازيل والمغرب (1-1) في دور المجموعات، ثم مباراة الأردن والجزائر (2-1)، قبل أن يدير لقاء المكسيك والإكوادور (2-0) في دور الـ32.

وشهدت المباراة الأخيرة حالة تحكيمية لافتة، إذ أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي بعد تغطيته فمه أثناء توجيه حديث إلى أحد المنافسين، تطبيقا للوائح الجديدة التي تعرف إعلاميا باسم "قانون فينيسيوس".

ذكريات متباينة مع إسبانيا والأرجنتين

سبق لفينتشيتش أن أدار مباراة الأرجنتين أمام السعودية في كأس العالم 2022 بقطر، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي 2-1 في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

كما تولى إدارة مواجهة إسبانيا وإيطاليا في دور المجموعات من بطولة أوروبا عام 2024، والتي حسمها المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

خبرة كبيرة في النهائيات الأوروبية

يمتلك الحكم السلوفيني خبرة تمتد لأكثر من 16 عاما على الساحة الدولية، وأدار عددا من أبرز المباريات النهائية في البطولات الأوروبية للأندية، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.