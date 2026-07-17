12 نهائيا متتاليا.. قصة العلاقة الفريدة بين إنتر ميلان وكأس العالم

حافظ نادي إنتر ميلان الإيطالي على إرثه التاريخي الفريد في بطولات كأس العالم، وضمن استمرار ظهوره في المشهد الختامي للمحفل العالمي للنسخة الثانية عشرة على التوالي، في إنجاز استثنائي انفرطت فيه الشراكة التاريخية التي كانت تجمعه ببايرن ميونخ الألماني حتى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وجاء هذا التأكيد بعدما نجح قائد "النيراتزوري" ومهاجمه، لاوتارو مارتينيز، في قيادة المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي مونديال 2026 إثر تسجيله هدف الفوز الحاسم من رأسية متقنة في شباك المنتخب الإنجليزي، لضرب موعد مرتقب في المشهد الختامي يوم الأحد المقبل أمام المنتخب الإسباني.

سلسلة ذهبية بدأت منذ عام 1982

ويعود تاريخ هذه السلسلة المونديالية المذهلة إلى 44 عاما مضت، وتحديداً منذ نسخة إسبانيا عام 1982، حيث لم تغب أسماء لاعبي إنتر ميلان عن المباريات النهائية لكأس العالم على النحو التالي:

1982 (إسبانيا) : تُوجت إيطاليا باللقب بوجود خماسي الإنتر: جوزيبي بيرغومي، غابرييلي أوريالي، أليساندرو ألتوبيلي، إيفانو بوردون، وجانبييرو ماريني.

: تُوجت إيطاليا باللقب بوجود خماسي الإنتر: جوزيبي بيرغومي، غابرييلي أوريالي، أليساندرو ألتوبيلي، إيفانو بوردون، وجانبييرو ماريني. 1986 (المكسيك): مثل النجم الألماني كارل هاينز رومينيغه النادي الإيطالي في النهائي أمام الأرجنتين.

مثل النجم الألماني كارل هاينز رومينيغه النادي الإيطالي في النهائي أمام الأرجنتين. 1990 (إيطاليا): قاد الثلاثي الألماني الشهير للإنتر (لوثار ماتيوس، أندرياس بريمه، ويورغن كلينسمان) منتخب "الماكينات" لتحقيق اللقب.

قاد الثلاثي الألماني الشهير للإنتر (لوثار ماتيوس، أندرياس بريمه، ويورغن كلينسمان) منتخب "الماكينات" لتحقيق اللقب. 1994 (الولايات المتحدة): تواجد الإيطالي نيكولا بيرتي أساسيا في تشكيلة "الآتزوري" بقيادة أريغو ساكي أمام البرازيل.

تواجد الإيطالي نيكولا بيرتي أساسيا في تشكيلة "الآتزوري" بقيادة أريغو ساكي أمام البرازيل. 1998 (فرنسا): شهد النهائي مواجهة بين الفرنسي يوري دجوركاييف والبرازيلي رونالدو "الظاهرة".

2002 (كوريا واليابان): واصل رونالدو تمثيل الإنتر في النهائي، مهدياً البرازيل اللقب بهدفيه الشهيرين في شباك ألمانيا.

واصل رونالدو تمثيل الإنتر في النهائي، مهدياً البرازيل اللقب بهدفيه الشهيرين في شباك ألمانيا. 2006 (ألمانيا): لعب المدافع ماركو ماتيراتزي دورا محوريا وتاريخيا في تتويج إيطاليا باللقب الرابع على حساب فرنسا.

لعب المدافع ماركو ماتيراتزي دورا محوريا وتاريخيا في تتويج إيطاليا باللقب الرابع على حساب فرنسا. 2010 (جنوب أفريقيا): قاد صانع الألعاب الهولندي ويسلي شنايدر منتخب بلاده إلى النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا.

قاد صانع الألعاب الهولندي ويسلي شنايدر منتخب بلاده إلى النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا. 2014 (البرازيل): تواجد ثلاثي الإنتر الأرجنتيني (رودريغو بالاسيو، ريكاردو ألفاريز، وهوغو كامبانيارو) في نهائي "ماراكانا" ضد ألمانيا.

تواجد ثلاثي الإنتر الأرجنتيني (رودريغو بالاسيو، ريكاردو ألفاريز، وهوغو كامبانيارو) في نهائي "ماراكانا" ضد ألمانيا. 2018 (روسيا): مثل الثنائي الكرواتي إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش ناديهما في النهائي المثالي أمام فرنسا بموسكو.

لاوتارو يكتب التاريخ مجددا

وبعد مشاركته في نهائي قطر 2022 وتتويجه باللقب العالمي ضد فرنسا، يعود الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في نسخة عام 2026 ليكون حامل راية "النيراتزوري" في النهائي الكبير للمرة الثانية تواليا، وسط توقعات قوية باعتماده عنصرا أساسيا في المواجهة الختامية الساعية لمنح بلاده مجدا موندياليا جديدا، ومواصلة كتابة فصول هذه الرواية الإيطالية الفريدة في تاريخ كأس العالم.