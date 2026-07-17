فشل في البريميرليغ سابقا.. أرسنال يقترب من التوقيع مع مهاجم يوناني

لم تكن قيمة الصفقة البالغة 40 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار) هي أكثر ما أثار الاهتمام في تحرك أرسنال هذا الصيف، بل هوية اللاعب الذي قرر ميكل أرتيتا منحه فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد تجربة أولى لم تترك بصمة واضحة مع نورويتش سيتي، يعود الجناح اليوناني كريستوس تزوليس إلى البريميرليغ من بوابة أحد أبرز المنافسين على اللقب، لكن هذه المرة بصورة مختلفة تماما؛ لاعب أكثر نضجا، يحمل خلفه موسما استثنائيا في بلجيكا، وأرقاما جعلت أرسنال يدفع 40 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار) للحصول على خدماته.

وبعد أسابيع من المتابعة، توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مع نادي كلوب بروج البلجيكي للتعاقد مع الجناح الدولي اليوناني، بحسب تقرير موقع "ذا أتلتيك"، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار)، فيما تعمل إدارة النادي اللندني حاليا على استكمال الإجراءات الرسمية لإتمام انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

لكن خلف هذا الاتفاق قصة أخرى؛ فهل وجد أرسنال أخيرا الجناح القادر على منح هجومه بعدا جديدا؟ أم أن تزوليس سيجد نفسه أمام اختبار جديد في الدوري الذي لم يمنحه الفرصة الكاملة في تجربته الأولى؟

من اهتمام سابق إلى صفقة محسومة

وكان موقع "ذا أتلتيك" (The Athletic) قد كشف في 12 يونيو/حزيران الماضي عن اهتمام أرسنال بضم تزوليس، مشيرة إلى أن الصفقة قد تصل إلى حدود 40 مليون يورو (نحو 43.5 مليون دولار)، وهو الرقم الذي تحقق فعليا بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

وجاء تحرك "المدفعجية" ضمن خطة واضحة لإعادة ترتيب الأوراق الهجومية، حيث يبحث أرتيتا عن خيارات إضافية تمنحه مرونة أكبر في الخط الأمامي، خصوصا مع رحيل بعض العناصر واقتراب الفريق من مرحلة جديدة من المنافسة على البطولات.

إعلان

وتؤكد مصادر "ذا أتلتيك" أن صفقة تزوليس منفصلة تماما عن اهتمام أرسنال سابقا بجناح أستون فيلا مورغان روغرز، كما أنها لا ترتبط بأي أهداف هجومية أخرى يضعها النادي ضمن حساباته الصيفية.

رحيل تروسار ورفض يوفنتوس يغيران الحسابات

وتزامنت صفقة تزوليس مع إعلان أرسنال رسميا رحيل مهاجمه البلجيكي متعدد المراكز لياندرو تروسار إلى بشكتاش التركي مقابل نحو 20 مليون يورو (نحو 21.7 مليون دولار)، في خطوة فتحت الباب أمام تعزيز الخيارات الهجومية.

وكان النادي اللندني قد حاول في وقت سابق الاستفسار من يوفنتوس حول إمكانية التعاقد مع النجم التركي الشاب كينان يلدز، إلا أن الرد الإيطالي كان واضحا بأن اللاعب ليس مطروحا للبيع.

ومع إغلاق هذا الباب، اتجهت أنظار أرسنال نحو خيارات أخرى، وكان تزوليس أحد أبرز الأسماء التي حظيت بثقة إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة أرتيتا.

عودة إلى إنجلترا.. لكن بقصة مختلفة

هذه ليست المرة الأولى التي يعرف فيها تزوليس أجواء الكرة الإنجليزية، فقد سبق له خوض تجربة مع نورويتش سيتي، لكنها لم تكن كما كان يتمنى.

وانضم اللاعب إلى نورويتش قادما من باوك اليوناني، لكنه واجه ظروفا صعبة مع فريق كان يصارع الهبوط، وخاض 30 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها 14 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يتمكن من ترك التأثير المنتظر.

وخلال تلك الفترة، خرج اللاعب على سبيل الإعارة إلى تفينتي الهولندي وفورتونا دوسلدورف الألماني، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى كلوب بروج عام 2024، وهناك بدأت قصة مختلفة تماما.

الموسم الذي أقنع أرسنال

في بلجيكا، ظهر تزوليس بالشكل الذي كان ينتظره كثيرون؛ جناح سريع، حاسم، وقادر على صناعة الفارق أمام المرمى.

وساهم اللاعب بشكل مباشرة في تتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي للمرة العشرين في تاريخ النادي، بعدما شارك في 52 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 29 تمريرة حاسمة.

أما على المستوى الدولي، فقد خاض تزوليس 34 مباراة مع منتخب اليونان، سجل خلالها 9 أهداف، ليصبح أحد أبرز المواهب الهجومية في بلاده.

لماذا يثق أرتيتا بقدراته؟

يعتمد مشروع ميكل أرتيتا في أرسنال على مجموعة من العناصر الأساسية: السرعة، القوة البدنية، القدرة على التحول بين المراكز، والالتزام التكتيكي داخل وخارج الكرة.

وهي جميعها صفات تتوافق مع أسلوب تزوليس، الذي يمتلك القدرة على اللعب كجناح مباشر، واختراق المساحات، وصناعة الفرص لزملائه.

لكن السؤال الأكبر يبقى: هل يستطيع اللاعب ترجمة هذه الإمكانات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختلف الضغوط والسرعة والقوة البدنية عن أي بطولة أخرى؟

تجربة مارتينيلي.. درس قد يتكرر

تشير التحليلات الفنية إلى أن أحد أهم مفاتيح تألق تزوليس هو وجود المساحات أمامه، وهي نقطة سبق أن استفاد منها البرازيلي غابرييل مارتينيلي في أرسنال.

فقد ظهر مارتينيلي بأفضل مستوياته عندما حصل على المساحات خلف المدافعين، وسجل 15 هدفا في البريميرليغ خلال موسم 2022-2023، قبل أن تتراجع أرقامه نسبيا مع اعتماد المنافسين على أساليب دفاعية أكثر تحفظا وإغلاق المساحات.

إعلان

والتحدي ذاته قد ينتظر تزوليس؛ فنجاحه لن يعتمد فقط على سرعته ومهارته، بل على قدرته على إيجاد الحلول عندما لا يمنحه الخصوم المساحات التي يحتاجها.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

تشير خصائص تزوليس البدنية والفنية إلى امتلاكه الأدوات التي يحتاجها أرسنال، تماما كما كان الحال مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريش الذي احتاج إلى وقت للتكيف قبل أن يثبت قيمته وينهي الموسم الماضي برصيد 21 هدفا في جميع البطولات.

لكن قصة تزوليس تحمل جانبا مختلفا؛ فهو لا يبدأ رحلته في إنجلترا من الصفر، بل يعود إليها وهو يحمل تجربة سابقة، ونجاحا كبيرا في بلجيكا، ورغبة في إثبات أن النسخة التي غادرت نورويتش لم تكن النسخة الحقيقية منه.