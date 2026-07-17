بعد 92 عاما.. أتلتيكو مدريد يحطم رقما تاريخيا في نهائي المونديال

رغم ابتعاده عن حصد البطولات الكبرى في المواسم الأخيرة، فإن نادي أتلتيكو مدريد ما زال يحقق نجاحات مبهرة في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم.

وذكرت صحيفة "تي واي سي سبورت" (TyC Sports) الأرجنتينية، أن أتلتيكو مدريد هو الفريق الأكثر تمثيلا في المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس العالم.

أتلتيكو مدريد يهيمن على نهائي المونديال

ولم يكتف النادي المدريدي بذلك، بل إنه يحقق هذا الإنجاز للمونديال الثالث على التوالي بعد نسختي روسيا عام 2018، وقطر عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن 10 لاعبين من "الروخي بلانكوس" سيكونون حاضرين في نهائي مونديال عام 2026، موزعين بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

لاعبو أتلتيكو مدريد العشرة الموجودون في نهائي مونديال عام 2026

منتخب إسبانيا: ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، أليكس باينا، أليخاندرو غريمالدو (الذي انضم للفريق في الصيف الحالي قادما من باير ليفركوزن).

منتخب الأرجنتين: خوان موسو، جوليانو سيميوني، ناهويل مولينا، خوليان ألفاريز وتياغو ألمادا ونيكو غونزاليس.

وبهذه الحصيلة العددية من اللاعبين تجاوز أتلتيكو مدريد الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم ناديين فقط هما يوفنتوس الإيطالي وبينارول الأوروغوياني.

وشارك 9 لاعبين من يوفنتوس مع منتخب إيطاليا في نهائي مونديال عام 1934 وفيه تُوج "الآزوري" باللقب على حساب تشيكوسلوفاكيا بفوزه 2-1.

وتكرّر الأمر في النهائي التاريخي لمونديال عام 1950، حين مثّل 9 من لاعبي بينارول منتخب أوروغواي الذي حصد اللقب أيضا بفوزه على البرازيل 2-1.

أتلتيكو مدريد في نهائي مونديالي عامي 2018 و2022

وكان أتلتيكو مدريد ممثلا بـ4 لاعبين في نهائي مونديال روسيا عام 2018، الذي شارك فيه أنطوان غريزمان، لوكاس هيرنانديز وتوماس ليمار من جانب فرنسا، وشيمي فرساليكو من طرف كرواتيا، وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

وبعد 4 سنوات من ذلك تواجد 5 من لاعبي "الروخي بلانكوس" في نهائي مونديال قطر عام 2022، وهم غريزمان الوحيد من فرنسا، و4 من الأرجنتين هم رودريغو دي بول، مولينا، ألفاريز وأنخيل كوريا.

نهائي كأس العالم عام 2026

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد القادم 19 يوليو/تموز 2026 على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

إعلان

وكان منتخب إسبانيا أول الواصلين إلى النهائي بفوزه المستحق في نصف النهائي الأول على فرنسا بهدفين نظيفين، ولحقت به الأرجنتين حاملة اللقب في اليوم التالي بانتصاره المثير في نصف النهائي الثاني على إنجلترا بهدفين لواحد.