رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

450 ألف يورو لا تكفي زيدان.. فرنسا تكسر سقف الرواتب لخليفة ديشان

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Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal - Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spain - May 22, 2021 Real Madrid coach Zinedine Zidane REUTERS/Susana Vera
هل يعود زين الدين زيدان إلى التدريب من بوابة المنتخب الفرنسي؟ (رويترز)
Published On 16/7/2026

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحركات يقودها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتخصيص راتب استثنائي للمدرب زين الدين زيدان، تمهيدا للتعاقد معه لتولي الإدارة الفنية للمنتخب الأول، خلفا للمدرب الحالي ديدييه ديشان، وذلك في أعقاب انتهاء منافسات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأفادت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية بأن الاتحاد المحلي للعبة يستعد لاتخاذ خطوات رسمية للحصول على استثناء خاص يتعلق بالحد المالي المقرر لراتب المدير الفني القادم، لتسهيل حسم صفقة التعاقد مع زيدان.

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وأوضحت الصحيفة الرياضية الشهيرة أن السقف المالي السنوي المحدد حاليا لراتب مدرب منتخب "الديوك" يبلغ 450 ألف يورو (نحو 486 ألف دولار). وتأتي رغبة الاتحاد الفرنسي في زيادة هذا المقابل المالي لزيدان كخطوة تنظيمية تتطلب موافقة واستثناء رسميا من وزارة الرياضة الفرنسية؛ وهي الموافقة التي رجحت "ليكيب" ألا يواجه الاتحاد أي عقبات أو صعوبات في الحصول عليها نظرا للقيمة الفنية الكبيرة للمدرب المرشح.

TOPSHOT - France's head coach Didier Deschamps reacts after losing the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026.
مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان (الفرنسية)

وتأتي هذه التطورات لتؤكد رحيل المدير الفني الحالي ديشان عن قيادة المنتخب الفرنسي بمجرد انتهاء مشوار الفريق في مونديال 2026، لينهي بذلك مسيرة تدريبية حافلة وطويلة استمرت على مدار 14 عاما كاملة في مقعد القيادة الفنية للديوك.

وكان المنتخب الفرنسي قد ودع المنافسة على لقب كأس العالم إثر خسارته أمام نظيره الإسباني بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، أمس الثلاثاء. ويستعد الفريق لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمنافسة على الميدالية البرونزية، حيث ينتظر الخاسر من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع الأرجنتين -حاملة اللقب- والمنتخب الإنجليزي.

المصدر: الألمانية

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