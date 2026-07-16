لماذا يغيب والد لامين جمال عن مدرجات المونديال؟.. مأساة أبقته في المنزل

كشف منير نصراوي والد النجم الإسباني الشاب لامين جمال، عن سر عدم سفره إلى الولايات المتحدة وتشجيع ابنه في بطولة كأس العالم من المدرجات.

ويحظى لامين جمال الذي بلغ مع منتخب إسبانيا المباراة النهائية، بدعم جزء كبير من عائلته عن قرب، فوالدته شيلا إيبانا وشقيقه الأصغر كاين وصديقته إينيس غارسيا موجودون معه في الولايات المتحدة، ويرافقونه في كل مباراة للفريق.

ولم يتمكن منير نصراوي من السفر إلى الولايات المتحدة لأسباب صحية، وفقا لتصريحات أدلى بها خلال أحد البرامج على قناة "أنتينا 3" (Antena 3) الإسبانية التلفزيونية.

سبب غياب والد لامين جمال

وقال نصراوي: "أعتقد أن لوس أنجلوس تبعد 18 ألف كيلومتر عنا، ومن الصعب جدا ألا أكون هناك، لكن أنا إنسان مصاب بالصرع وأتناول الكثير من الأدوية يوميا".

وأضاف: "أحيانا أتعرض لنوبة صرع. هنا يمكنني أن أكون هادئا، أما هناك فقد تأتيني النوبة بسبب التوتر والحالة العاطفية، قد أتسبب بحدوث مشاكل لذا من الأفضل أن أبقى في المنزل وأشاهد المباراة عبر التلفزيون".

وقبل ذلك حرص منير نصراوي على تهنئة منتخب إسبانيا ببلوغ المباراة النهائية، معربا عن فخره الشديد بما يقدمه ابنه لامين جمال.

وقال: "أنا فخور جدا وممتن لهذا الإنجاز العظيم الذي حققته إسبانيا. سعيد بشكل عام من أجل ابني ومن أجل اللاعبين الذين قاموا بعمل رائع".

شعور بالفخر

وأعرب نصراوي عن فخره الكبير بابنه قائلا: "أنا فخور جدا وممتن لهذا الفوز العظيم الذي حققته إسبانيا. أشعر بالسعادة بشكل عام من أجل ابني ومن أجل اللاعبين الذين قاموا بعمل رائع".

وكشف منير عن تفاصيل حوار عاطفي بينه وبين ابنه بقوله: "لطالما كان لامين حاضرا في قلبي منذ 19 عاما ويومين. لقد اتصل بي وأخبرني أنه فخور بي وأنا أخبرته أنني أكثر فخرا به. شكرا لامين وشكرا لكل من ساعده وساهم في مسيرته وكان بجانبه. شكرا جزيلا للعالم أجمع".

وأتم والد لامين جمال: "لقد تطلب الأمر الكثير من العمل والجهد والتوتر طوال حياته، وعندما ترى أنه تجاوز كل ذلك فلا بد أن تشعر بالفخر".

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وخاض لامين جمال الذي احتفل قبل أيام قليلة بعيد ميلاده التاسع عشر، 7 مباريات مع منتخب إسبانيا في النسخة الحالية من كأس العالم بواقع 495 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.