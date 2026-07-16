هل حسم ميسي الجدل حول لقب الأفضل عبر العصور؟

اقترب ليونيل ميسي من إضافة فصل جديد إلى مسيرته الاستثنائية، بعدما قاد المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ورغم تأخر الأرجنتين بهدف، نجح الفريق في قلب النتيجة بفضل هدفي إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، في مباراة كان لميسي فيها الدور الأبرز بصناعة الفرص وقيادة زملائه نحو الانتصار.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي أمام إسبانيا، واضعا نصب عينيه تحقيق إنجاز غاب عن بطولات كأس العالم منذ عام 1962، بأن يصبح أول منتخب ينجح في الاحتفاظ باللقب منذ تتويج البرازيل بلقبين متتاليين، ويمنح هذا الإنجاز المحتمل ميسي فرصة جديدة لتعزيز إرثه الكروي، خاصة إذا نجح في قيادة منتخب بلاده إلى لقب عالمي ثان على التوالي.

ورغم أن قائد الأرجنتين لم يسجل في مواجهة إنجلترا، فإنه كان صاحب البصمة الأبرز في الانتصار، بعدما صنع هدفي منتخب بلاده، الأول بتمريرة متقنة والثاني بعرضية حاسمة، ليؤكد مجددا قدرته على صناعة الفارق في أصعب المباريات، كما أثبتت المباراة أن تأثير ميسي لا يقاس بعدد الأهداف فقط، بل بقدرته على قيادة الفريق وإيجاد الحلول عندما تكون المباراة في أكثر لحظاتها تعقيدًا.

النجوم يتساقطون.. وميسي يواصل التألق

شهدت البطولة تألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، وفينيسيوس جونيور، وهاري كين، وجود بيلينغهام، ومايكل أوليسي، كما سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف مع منتخب البرتغال، إلا أن جميع هذه المنتخبات ودعت البطولة قبل بلوغ المباراة النهائية.

في المقابل، واصل ميسي قيادة الأرجنتين بثبات نحو المباراة الختامية، ليبقى النجم الوحيد من هذه الكوكبة الذي لا يزال ينافس على اللقب العالمي.

هل حُسم الجدل؟

أعاد تأهل الأرجنتين إلى النهائي إشعال النقاش حول هوية أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم عبر العصور، إذ يرى كثيرون أن استمرار ميسي في قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات، واقترابه من لقب عالمي ثان تواليا، يعزز حجج من يعتبرونه الأعظم في تاريخ اللعبة.

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ورغم أن الحسم يبقى مسألة رأي تختلف باختلاف وجهات النظر، فإن ما يقدمه قائد الأرجنتين في كأس العالم 2026 يضيف إنجازا جديدا إلى سجل حافل، ويمنحه فرصة ذهبية لترسيخ مكانته بين أعظم من لعبوا كرة القدم بمن فيهم مواطنه الأيقوني دييغو مارادونا.