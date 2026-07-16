رياضة|كأس العالم 2026

مونديال 2026 يعيد رسم خريطة النجوم.. من ارتفعت أسهمهم ومن خسروا الرهان؟

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Uruguay's Federico Valverde reacts REUTERS/Amanda Perobelli
فيديريكو فالفيردي لاعب ومنتخب أوروغواي ظهر بصورة متواضعة في كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 16/7/2026

لا تحدد كأس العالم فقط هوية المنتخب الذي يرفع الكأس، بل ترسم أيضا مستقبل العديد من اللاعبين. فالتألق في أكبر مسرح كروي في العالم قد يفتح أبواب الانتقالات الكبرى، ويرفع القيمة السوقية للاعبين، بينما قد تتحول بطولة مخيبة إلى عبء مؤقت على مسيرة بعض النجوم.

ومع اقتراب نهاية مونديال عام 2026، ظهرت قائمة من اللاعبين الذين خرجوا من البطولة بأسهم مرتفعة، وآخرين تراجعت قيمتهم بعد أداء لم يكن في مستوى التطلعات.

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أسهم ارتفعت

فوزينيا.. أيقونة المونديال

ربما لم يكن اسم فوزينيا حاضرا ضمن أبرز نجوم البطولة قبل انطلاقها، لكنه تحول إلى أحد أكثر لاعبي كأس العالم عام 2026 جذبا للأنظار.

حارس كاب فيردي، البالغ من العمر 40 عاما، لعب دورا أساسيا في الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده ببلوغ الأدوار الإقصائية، قبل أن يقدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين في مواجهة انتهت بعد وقت إضافي بنتيجة 3-2.

وكان فوزينيا يبحث عن فرصة أخيرة في مسيرته after نهاية عقده مع نادي تشافيس البرتغالي، لكنه خرج من البطولة وهو يملك خيارات أكثر، بعدما ارتفعت شعبيته بشكل هائل ووصل عدد متابعيه على مواقع التواصل إلى أرقام قياسية.

فوزينيا (وسط) قد يحقق حلمه بمزاملة ميسي في إنتر ميامي
فوزينيا (وسط) قد يحقق حلمه بمزاملة ميسي في إنتر ميامي (رويترز)

مايكل أوليسي.. جوهرة فرنسية

دخل أوليسي كأس العالم وهو لاعب مهم في صفوف بايرن ميونيخ، لكنه خرج منها بمكانة مختلفة تماما.

الجناح الفرنسي قدم عروضا ذكّرت بما فعله كيليان مبابي في مونديال عام 2018، عندما تحول اللاعب الموهوب إلى نجم عالمي بعد التألق في البطولة.

سرعته، قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية، وجودته في الثلث الأخير من الملعب جعلت قيمته السوقية ترتفع بشكل كبير، حتى أصبح الحديث عن عروض تتجاوز 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) أمرا واقعيا.

ورغم ذلك، لا يبدو أن بايرن مستعد للتخلي عنه، إذ يعتبره أحد ركائز مشروعه المستقبلي.

France's forward #11 Michael Olise kicks the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between France and Sweden at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 30, 2026.
أوليسي كان أبرز نجوم منتخب فرنسا في كأس العالم عام 2026 (الفرنسية)

أيوب بوعدي.. اكتشاف مغربي

كان أيوب بوعدي من أكبر اكتشافات مونديال عام 2026. لاعب وسط المنتخب المغربي، البالغ من العمر 18 عاما فقط، قدم مستويات استثنائية رغم قلة خبرته الدولية، حيث أظهر هدوءا كبيرا في التعامل مع الكرة، وقدرة على قراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات.

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تألقه جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وارتبط اسمه بمانشستر سيتي الذي يُقال إنه مستعد لدفع مبلغ ضخم للحصول على خدماته.

Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) uns into position during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, On Friday,June19,2026. (AP Photo/Dave Shopland)
المغربي أيوب بوعدي (أسوشيتد برس)

يوهان مانزامبي.. بصمة ملفتة

لم يخض مانزامبي دقائق كثيرة مع سويسرا بسبب إصابة في الركبة، لكنه ترك بصمة واضحة.

لاعب فرايبورغ سجل وصنع خلال مشاركاته المحدودة، وأظهر قدرة كبيرة على اختراق الخطوط والتسجيل، بعدما كان قد قدم موسما مميزا مع ناديه الألماني.

تألقه في كأس العالم ساعد في حسم مستقبله، حيث دخلت أندية كبرى في سباق التعاقد معه قبل أن يختار أستون فيلا ضمه.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 20: Johan Manzambi of Sport-Club Freiburg shoots during the UEFA Europa League Final 2026 match between SC Freiburg and Aston Villa FC at Besiktas Park on May 20, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
يوهان مانزامبي (يمين) لاعب منتخب سويسرا (غيتي إيميجز)

فولارين بالوغون.. نجم أمريكي

رغم الجدل الذي رافق مشاركته مع المنتخب الأمريكي، كان بالوغون أحد أبرز عناصر الفريق المضيف. مهاجم موناكو سجل ثلاثة أهداف، وأظهر تحسنا واضحا في التحرك دون كرة، والقوة البدنية، والقدرة على تهديد المدافعين. بعد موسم جيد في الدوري الفرنسي، جاءت كأس العالم لتؤكد أنه يمتلك الإمكانيات للانتقال إلى ناد أكبر.

United States' Folarin Balogun goes for the ball during the World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
فولارين بالوغون مهاجم المنتخب الأمريكي (أسوشيتد برس)

أليكس فريمان.. ظهير خطف الأنظار

قدم الظهير الأمريكي بطولة مليئة بالطاقة والحيوية. تميز فريمان بانطلاقاته الهجومية وقدرته على تغطية كامل الجهة اليمنى، وساهم بهدف وتمريرة حاسمة، ليجذب اهتمام أندية تبحث عن أظهرة حديثة تجمع بين القوة البدنية والقدرة الهجومية.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Alex Freeman #16 of the United States competes for the ball against Leandro Trossard #10 of Belgium during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
أليكس فريمان (يسار) برز في كأس العالم مع المنتخب الأمريكي  (الفرنسية)

جيلبرتو مورا.. موهبة المكسيك الجديدة

في عمر 17 عاما فقط، دخل جيلبرتو مورا تاريخ الكرة المكسيكية بعدما أصبح أصغر لاعب يمثل بلاده في كأس العالم.

ورغم صغر سنه، لم يظهر الخوف أمام الضغط الجماهيري الكبير، بل أظهر جرأة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة وصناعة اللعب.

تألقه جعل العديد من كبار أوروبا يراقبون تطوره، خصوصا بعد تجديد عقده مع تيخوانا قبل البطولة.

PORTO ALEGRE, BRAZIL - JANUARY 16: Gilberto Mora of Mexico controls the ball during the friendly match between Internacional and Mexico at Beira-Rio Stadium on January 16, 2025 in Porto Alegre, Brazil. Mora is now the youngest player (16 years old, with 3 months and two days) to debut with the Mexican National team. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
جيلبرتو مورا موهبة المكسيك الجديدة (غيتي)

شارل دي كيتيلاري.. العودة إلى الواجهة

بعد بداية غير مقنعة في البطولة، ظهر دي كيتيلاري بشكل مختلف في الأدوار الإقصائية. ساهم في إقصاء الولايات المتحدة، ثم سجل أمام إسبانيا، مؤكدا أنه قادر على اللعب كمهاجم أو كصانع ألعاب. بعد فترة صعبة عقب انتقاله إلى ميلان سابقا، أعادت البطولة البلجيكي إلى دائرة الضوء.

Belgium's forward #17 Charles De Ketelaere celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026.
دي كيتيلاري سجل الهدف الوحيد الذي قبلته إسبانيا في كأس العالم (الفرنسية)

أسهم تراجعت

فيديريكو فالفيردي.. بطولة لا تشبه اسمه

كان فالفيردي من أبرز لاعبي ريال مدريد، لكن مشاركته مع أوروغواي لم تكن على المستوى المتوقع.

تغيير مركزه المستمر بين الوسط والجناح جعله يفقد تأثيره، ولم ينجح في قيادة منتخب بلاده الذي ودع البطولة مبكرا.

فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد ومنتخب أوروغواي
فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد ومنتخب أوروغواي (رويترز)

إيغور تياغو.. فرصة البرازيل الضائعة

بعد موسم استثنائي مع برينتفورد وتسجيله 22 هدفا، دخل تياغو المونديال باعتباره المهاجم الأول للبرازيل. لكن الضغط كان كبيرا، ولم ينجح في تقديم الأداء المنتظر، بينما خطف لاعبون آخرون الفرصة منه داخل المنتخب.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 31: Igor Thiago of Brazil reacts during the international friendly match between Brazil and Panama at Maracana Stadium on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
إيغور تياغو لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر (غيتي)

عمر مرموش.. غياب في الوقت الأصعب

كانت التوقعات كبيرة حول مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو (نحو 76 مليون دولار) وتألقه مع ناديه. لكن نجم مصر لم يسجل أو يصنع أي هدف في البطولة، وفقد مكانه الأساسي في مواجهة الأرجنتين، ما جعل المونديال فرصة ضائعة لتعزيز مكانته.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Omar Marmoush looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Paul Childs
عمر مرموش يخسر فرصة تعزيز مكانه في منتخب مصر (رويترز)

نيمار.. نهاية دولية مؤلمة

دخل نيمار البطولة وهو يأمل في كتابة فصل أخير كبير مع البرازيل. لكن الإصابة حرمته من المشاركة بشكل منتظم، ولم يظهر سوى في دقائق قليلة، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عقب خروج منتخب بلاده.

TOPSHOT - Brazil's forward #10 Neymar reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026.
نيمار يودع كأس العالم الأخيرة في مسيرته (الفرنسية)

ليروي ساني.. فرصة لم تُستغل

بعد رحيله إلى غلطة سراي، كان ساني بحاجة إلى مونديال قوي لإعادة إثبات نفسه. لكن أداءه مع ألمانيا لم يكن مقنعا، وتعرض لانتقادات بسبب ضعف تأثيره الهجومي، لتتراجع فرص انتقاله إلى ناد أوروبي كبير.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Germany's Leroy Sane in action IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford
ساني يضيع فرصة المونديال لإعادة إثبات نفسه (رويترز)

فيتينيا.. أسئلة خارج باريس

يعتبر فيتينيا أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم مع باريس سان جيرمان، لكنه لم يقدم التأثير نفسه مع البرتغال. خروج المنتخب مبكرا جعل البعض يتساءل عن قدرته على فرض نفسه خارج المنظومة المثالية التي يوفرها له ناديه.

Uzbekistan's Eldor Shomurodov (14), bottom, tries to stop Portugal's Vitinha (23) during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay)
فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي (أسوشيتد برس)

ثيو هرنانديز.. فقدان المكان الأساسي

كان الظهير الفرنسي يأمل في استعادة قيمته بعد انتقاله إلى الهلال، لكنه قدم بداية ضعيفة أمام السنغال، وخسر مكانه لصالح لوكاس ديني.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Lamine Yamal in action with France's Theo Hernandez REUTERS/Albert Gea
ثيو هرنانديز (يمين) خسر مكانه الأساسي في تشكيلة الديوك (رويترز)

مانويل أوغارتي.. إصابة أوقفت كل شيء

كان لاعب وسط أوروغواي قريبا من مغادرة مانشستر يونايتد، وكانت كأس العالم فرصة لإثبات قيمته. لكن إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أنهت مشاركته مبكرا، وأجلت كل خططه المستقبلية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay's Manuel Ugarte looks dejected as he is stretchered off after sustaining an injury REUTERS/Raquel Cunha
الإصابة حرمت مانويل أوغارتي من تقدم أداء مميز في المونديال (رويترز)
المصدر: الصحافة الأجنبية

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