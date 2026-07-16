موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.

جاء تأهل الماتادور الإسباني إلى المشهد الختامي جديرا ومقنعا بعد إقصاء المنتخب الفرنسي بنتيجة (2-0) في المربع الذهبي. في المقابل، حجزت الأرجنتين مقعدها في النهائي بعد مباراة دراماتيكية، نجح فيها رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي في قلب تأخرهم أمام إنجلترا إلى فوز تاريخي بنتيجة (2-1).

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين

تقام المباراة يوم الأحد 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف في نيوجرسي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإسبانيا

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

أوراق الحسم وحظوظ المنتخبين

يقدم الماتادور الإسباني كرة قدم هي الأجمل والأكثر توازنا في هذه البطولة. وتعتمد حظوظ إسبانيا على قدرة خط وسطها على فرض أسلوب الاستحواذ وحرمان الأرجنتين من الكرة، معتمدين على فاعلية الأطراف وسرعة النجم الشاب لامين جمال لضرب التكتل الدفاعي اللاتيني.

في المقابل، أثبتت الأرجنتين في موقعة إنجلترا أنها تمتلك "شخصية حديدية" قادرة على العودة في النتيجة تحت أقسى الظروف. وتتمحور حظوظ "التانغو" حول التماسك الدفاعي والاعتماد على اللمسات الحاسمة للأسطورة ليونيل ميسي، بالإضافة إلى استغلال الكرات المرتدة السريعة لتهديد دفاع إسبانيا الذي يندفع هجوميا في كثير من الأحيان.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا (4-3-3)

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: بيدرو بورو – إيميريك لابورت – باو كوبارسي – مارك كوكوريلا

الوسط: رودري – فابيان رويز – داني أولمو

الهجوم: لامين جمال – ميكيل أويارزبال – أليكس بينيا

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين (4-2-3-1)

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – نيكولاس تاليافيكو

المحور: لياندرو باريديس – رودريغو دي بول

الوسط: ليونيل ميسي – إنزو فيرنانديز – أليكس ماكاليستر

الهجوم: جوليان ألفاريز