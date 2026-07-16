المواجهة التي أجلتها الحرب.. ميسي ولامين جمال يلتقيان أخيرا في نهائي المونديال

اكتمل طرفا نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكما يليق بالمشهد الختامي، ينتظر عشاق الكرة صدامًا بين مدرستين مختلفتين.

وتواجه الأرجنتين، حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي، صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة، المنتخب الإسباني، صاحب أقوى دفاع، يوم الأحد في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي، أما المنتخب الأرجنتيني، ملك قلب التأخر في المونديال، فتغلب على المنتخب الإنجليزي 2-1 في المباراة الثانية للدور قبل النهائي أمس الأربعاء.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقبه الرابع ويتطلع إلى أن يكون أول منتخب يتوج باللقب مرتين متتاليتين منذ حقق المنتخب البرازيلي هذا الإنجاز في عامي 1958 و1962. في المقابل يسعى المنتخب الإسباني لحصد لقبه الثاني بعدما توج بلقبه الأول في عام 2010.

ويعد المنتخب الأرجنتيني أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف، حيث سجل 19 هدفًا حتى الآن.

وفي المقابل يعد دفاع المنتخب الإسباني هو أقوى دفاع في البطولة، حيث تلقت شباكه هدفًا واحدًا.

وكان من المفترض أن يلتقي بطلا أمريكا الجنوبية وأوروبا، الأرجنتين وإسبانيا، في العاصمة القطرية الدوحة أواخر مارس/آذار الماضي في بطولة فيناليسيما، في مواجهة كانت ستجمع بين ميسي ولامين جمال قبل انطلاق كأس العالم.

لكن تم إلغاء المباراة بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات في الشرق الأوسط، مع تصعيد إيران هجماتها على دول مجاورة رداً على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

ولذلك، بدلاً من اللعب على استاد لوسيل في قطر، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 حيث فاز ميسي والمنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح على فرنسا وكيليان مبابي، سيلعبان هذه المرة بالقرب من مدينة نيويورك في أكبر مباراة كروية على مستوى العالم.

مواجهة ميسي ولامين جمال

وسيكون النهائي أيضاً مواجهة بين حاضر كرة القدم ومستقبلها، فضلاً عن أنه يجمع المنتخبين اللذين دخلا البطولة وهما يحتلان المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث جاءت الأرجنتين أولاً وإسبانيا ثانياً.

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ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية، دون تلقي أي خسارة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في واحدة، وسجل 13 هدفًا، وتلقى هدفًا واحدًا.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية بعدما حقق العلامة الكاملة في كافة مبارياته بفوزه في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن، وسجل 19 هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف.

ويدخل المنتخبان المباراة النهائية بسلسلتين مميزتين من النتائج الإيجابية، حيث لم تخسر إسبانيا في آخر 37 مباراة بجميع المسابقات والمباريات الودية، محققة 28 فوزًا مقابل تسعة تعادلات، وكانت آخر هزيمة لها أمام كولومبيا بنتيجة 0-1 في مارس/آذار 2024.

وفي المقابل، لم يخسر المنتخب الأرجنتيني في آخر 13 مباراة له بكأس العالم، محققاً 11 انتصاراً وتعادلين منذ خسارته أمام السعودية في افتتاح مشواره بمونديال 2022.