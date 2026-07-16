لم تتم مراوغته في 450 دقيقة.. من هو "جدار" إسبانيا المنيع في المونديال؟

كرس مارك كوكوريلا نفسه كأحد أفضل الأظهرة في العالم وأحد الركائز الأساسية التي قادت منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026.

ولم يتمكن أي لاعب من مراوغة كوكوريلا في أي من الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

أرقام دفاعية خارقة لكوكوريلا في كأس العالم

تُظهر الإحصائيات الرسمية للبطولة مدى الصلابة والانضباط التكتيكي الذي تمتع به كوكوريلا طوال المشوار المونديالي:

450 دقيقة دون أي مراوغة: لم يتمكن أي لاعب خصم من تجاوز كوكوريلا بمراوغة واحدة طوال الأدوار الإقصائية والمباريات الأخيرة الحاسمة.

سلسلة المباريات الخمس الذهبية: خاض 5 مواجهات متتالية من العيار الثقيل ضد منتخبات (أوروغواي، النمسا، البرتغال، بلجيكا، وفرنسا) دون أن يُهزم في أي ثنائية دفاعية مشتركة (1 ضد 1).

أبرز ضحاياه: أحبط تماما خطورة أبرز المواهب الفردية في العالم مثل عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وغيرهم.

نظافة السجل الانضباطي: على الرغم من اندفاعه البدني وشراسته في قطع الكرات، لم يتلقَّ طوال هذه السلسلة سوى بطاقة صفراء واحدة إثر تدخل دفاعي قوي على الفرنسي مايكل أوليسي.

مرونة دفاعية ومساهمة هجومية ذكية

لم يقتصر دور خريج أكاديمية "لاماسيا" على تأمين الجبهة اليسرى دفاعيا فحسب، بل شكّل قطعة شطرنج حيوية في منظومة المدرب التكتيكية:

فمع ميل أليكس باينا للعب كجناح غير تقليدي والدخول لعمق الملعب كصانع ألعاب، استغل كوكوريلا الممر الأيسر بالكامل للوصول إلى خط المرمى وإرسال العرضيات المتقنة.

كما واصل كوكوريلا شراكته الفعالة مع ميكيل أويارزابال (التي حسمت نهائي يورو عام 2024 سابقا)، وصنع له هدفين حاسمين في الفوز العريض على النمسا (3-0).

وفي مواجهة فرنسا، وبالرغم من التزامه الدفاعي الصارم، كان كوكوريلا يتقدم أحيانا لعمق الملعب كلاعب وسط إضافي لمساعدة الفريق على الخروج بالكرة والتحكم في إيقاع اللعب.

"لقد سيطرت عليه تماما"

عكست تصريحات غرف الملابس حجم التقدير الهائل الذي يحظى به كوكوريلا بين زملائه. فعقب الفوز التاريخي في نصف النهائي وإقصاء فرنسا، توجه نجم خط الوسط فابيان رويز -الذي يعرف جيدًا معنى اللعب مع نجوم مثل مبابي وديمبيلي ودوي وباركولا- إلى كوكوريلا قائلا بنبرة إعجاب شديدة:

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"يا له من أداء، لقد سيطرت عليه تماما".