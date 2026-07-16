الاتحاد المغربي يحسم مصير وهبي بعد خروج "أسود الأطلس" من كأس العالم

جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي اليوم الخميس بعد خروج الفريق الملقب بأسود الأطلس من دور الثمانية لكأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بالتأهل إلى قبل النهائي في النسخة السابقة في قطر بقيادة المدرب السابق وليد الركراكي لكنه خسر أمام فرنسا ثم كرواتيا ليكتفي بالمركز الرابع.

وقرر الاتحاد المغربي إنهاء التعاقد مع الركراكي والتعاقد مع وهبي في الخامس من مارس/آذار الماضي، أملاً في تكرار الإنجاز الذي حققه مع منتخب تحت 20 عاماً المتوج بلقب كأس العالم.

تجديد الثقة في وهبي

وعقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم، أعلن الاتحاد المغربي عبر صفحته على فيسبوك "تجديد الثقة في السيد محمد وهبي لمواصلة مهامه مدرباً للمنتخب الوطني".

وتأهل المغرب للدور الثاني في كأس العالم عام 2026 بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف البرازيل بعد فوزين وتعادل واحد.

وفي الدور الـ32 فاز المغرب بركلات الترجيح 3-2 على هولندا بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يقسو على كندا، إحدى الدول المنظمة للبطولة، 3-0 في دور الستة عشر.

واهتزت شباك المغرب مرتين لتفوز فرنسا 2-0 في مواجهة دور الثمانية.

وأعلن وهبي أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية، لكنه شدد على أن مشوار "أسود الأطلس" في البطولة كان إيجابياً، وأن مستقبل كرة القدم المغربية "سيكون جميلاً".

وفي البيان الصادر اليوم، اعتبر مسؤولو الاتحاد أن مشاركة المغرب في البطولة "إيجابية ومشرفة" وأن الوصول إلى دور الثمانية "إنجاز يؤكد استمرارية التطور الذي تعرفه كرة القدم الوطنية".