مباراة فرنسا ضد إنجلترا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2026.

أجهض منتخب إسبانيا أحلام فرنسا ببلوغ نهائي البطولة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

في المقابل، خسرت إنجلترا أمام الأرجنتين بعد أن نجح رفقاء ليونيل ميسي في قلب تأخرهم بهدف إلى فوز 2-1.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم

تقام المباراة يوم السبت 18 يوليو/تموز على ملعب ميامي.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، منتصف الليل (12:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر، الواحدة صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

الحظوظ والتوقعات

لم تكن خسارة فرنسا أمام إسبانيا (0-2) ولا سقطة إنجلترا الدراماتيكية أمام الأرجنتين (1-2) مجرد انتهاء لطموحات معانقة الذهب المونديالي؛ بل فتحت الباب فوراً أمام كلاسيكو أوروبي بنكهة الثأر وتضميد الجراح على أرضية ملعب "هارد روك" في ميامي.

في هذه المواجهة الترتيبية، يتجاوز الرهان الميدالية البرونزية الشرفية ليدخل في حسابات الكبرياء الرياضي، وحوافز الملايين، والوداعيات التاريخية.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء وهو يحمل عبء صدمة تكتيكية سقط فيها أمام "الماتادور". ومع ذلك، يمتلك "الديوك" دوافع استثنائية تجعل حظوظهم قائمة بقوة:

وتُجمع المؤشرات على أن هذه الموقعة ستكون الأخيرة للمدرب التاريخي ديدييه ديشامب بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عاماً. وهذا العامل النفسي يمثل وقوداً معنوياً هائلاً للاعبين لتقديم عرض قوي وإهداء مدربهم برونزية الوداع قبل تسليم الراية المرتقب لزين الدين زيدان.

في المقابل، تبدو حظوظ المنتخب الإنجليزي تحت قيادة الألماني توماس توخيل متصاعدة وثابتة، مستفيدة من الاستقرار الفني والذهني الذي أظهره الفريق حتى في أحلك أوقات الخروج أمام الأرجنتين.

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وعلى العكس من فرنسا التي بدت تائهة هجومياً في نصف النهائي، قدمت إنجلترا مباراة تكتيكية كبيرة أمام الأرجنتين وخسرت بتفاصيل دقيقة وجزئية.

واقعية توماس توخيل وقدرته على إدارة المباريات الكبيرة تمنح الإنجليز أفضلية طفيفة في قراءة نقاط ضعف الدفاع الفرنسي.