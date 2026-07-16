"أقسمت لزملائي أنني سأسجل".. لاوتارو يكشف أسرار هدفه القاتل في مرمى إنجلترا

أكد لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، أنه ظل يحلم بهدفه الذي أحرزه في منتخب إنجلترا، وقاد به بلاده للتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لاوتارو في تصريحات إعلامية، وهو يبكي عقب اللقاء: "في الواقع لا أعرف التعبير عما أشعر به. هذا صعب للغاية".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "المرة الأولى التي اشترى لي والدي حذاء لكرة القدم حلمت أن أسجل هدفا مثل هذا".

وأوضح: "أمي أيضا، اليوم الذي غادرت فيه المنزل للعب مع فريق راسينغ بالأرجنتين، لم تتوقف عن ترتيب سريري على الإطلاق، وبالنسبة لي هذا أكثر من مجرد حلم، هذا هو نهائي كأس العالم".

وتابع: "لدي أبنائي الذين غيروا حياتي عندما ولدوا. هذا الهدف أيضا بمثابة تغيير في حياتي سوف أستمتع به. إنني أستمتع بمنزلي وأبنائي. إنني رجل يحاول الاستمتاع بحياته".

واختتم النجم الأرجنتيني حديثه قائلا: "أقسم لك بأنني حلمت بالهدف وقلت لزملائي أنني سأسجل هذا الهدف الليلة. من الصعب جدا تصديق ذلك. وإنزو (فرنانديز) أيضا سجل هدفا مذهلا. الآن يمكنني أن أقول إن هذا الفريق يظهر قوته دائما".

وقلب منتخب الأرجنتين تأخره 0-1، إلى انتصار ثمين في اللحظات الأخيرة 2-1، مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال، ليواصل حملته من أجل الاحتفاظ بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعدما أحرز اللقب في النسخة الماضية التي استضافتها قطر عام 2022.

وبعد خروج الفريقين بشباك نظيفة في الشوط الأول، لم يستغل المنتخب الإنجليزي تقدمه بهدف أنطوني غوردون في الدقيقة 55 بعد كرة عرضية من مورغان روجرز.

وقلب أبطال العالم الطاولة أمام منافسهم في توقيت قاتل بتسجيل التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، من خارج منطقة الجزاء.

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ووجهت الأرجنتين الضربة القاضية بهدف ثان سجله مارتينيز بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعد عرضية متقنة من قائد الفريق ليونيل ميسي.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مرتقبا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ضد منتخب إسبانيا، الذي تغلب 2-0 على منتخب فرنسا، في لقاء المربع الذهبي الآخر.