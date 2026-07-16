44 عاما بلا انقطاع.. لاوتارو يعزز إنجاز إنتر ميلان التاريخي بكأس العالم

انفرد إنتر ميلان بإنجاز تاريخي غير مسبوق، بوجوده الدائم في المباريات النهائية لبطولات كأس العالم منذ 44 عاما.

وقاد لاعب "النيراتزوري" لاوتارو مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين لبلوغ نهائي النسخة الحالية من المونديال، بإحرازه هدف الفوز (2-1) في مرمى إنجلترا، في المباراة الثانية لنصف النهائي التي أُقيمت على ملعب أتلانتا.

إنتر ميلان يحافظ على عادته

وبفضل لاوتارو حافظ إنتر ميلان على وجوده الدائم في المباريات النهائية لكأس العالم منذ نسخة إسبانيا عام 1982، بلاعب واحد على الأقل.

وأصبح إنتر ميلان النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك لاعبا أو أكثر في المباراة النهائية منذ تلك النسخة وفق ما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

وأضافت أن إنتر ميلان حافظ على تمثيله في نهائي المونديال في 12 نسخة متتالية، وهو إنجاز لم يتمكن بايرن ميونخ من الحفاظ عليه، لا عن طريق إنجلترا ونجمها هاري كين، ولا فرنسا مع مايكل أوليسي.

وبدأت سلسلة إنتر ميلان في نهائي مونديال عام 1982 الذي أقيم بملعب سانتياغو برنابيو بين إيطاليا وألمانيا الغربية، وفاز به "الآزوري" في وجود 5 من لاعبي إنتر ميلان من بينهم أليساندرو ألتوبيلي.

ويدين إنتر ميلان لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الحفاظ على هذا الإنجاز غير المسبوق، بوجوده في المباراة النهائية لنسختي قطر عام 2022 ثم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

جميع لاعبي إنتر ميلان الذين وجدوا في المباراة النهائية لكأس العالم منذ مونديال عام 1982:

مونديال إسبانيا عام 1982: جوزيبي بيرغومي، غابرييلي أوريالي، أليساندرو ألتوبيلي، إيفانو بوردون، وبيبي ماريني (إيطاليا).

مونديال المكسيك عام 1986: كارل هاينز رومينيغه (ألمانيا).

مونديال إيطاليا عام 1990: لوثار ماتيوس، أندرياس بريمه، يورغن كلينسمان (ألمانيا).

مونديال الولايات المتحدة عام 1994: نيكولا بيرتي (إيطاليا).

مونديال فرنسا عام 1998: يوري جوركاييف (فرنسا)، رونالدو نازاريو (البرازيل).

مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002: رونالدو نازاريو (البرازيل).

مونديال ألمانيا عام 2006: ماركو ماتيراتزي (إيطاليا).

مونديال جنوب أفريقيا عام 2010: ويسلي شنايدر (هولندا).

مونديال البرازيل عام 2014: رودريغو بالاسيو، ريكي ألفاريز، هوغو كامبانيارو (الأرجنتين).

مونديال روسيا عام 2018: مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيريسيتش (كرواتيا).

مونديال قطر عام 2022: لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين).

مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026: لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين).