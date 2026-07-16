لامين جمال وباو كوبارسي ينافسان على إحدى جوائز المونديال

ترشح ثنائي المنتخب الإسباني باو كوبارسي ولامين جمال لجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقاد الثنائي المنتخب الإسباني إلى التأهل لنهائي البطولة، بعد مشوار مميز واصله الفريق بالفوز على فرنسا 2- صفر في الدور قبل النهائي، حيث سيتأهل "الماتادور" لمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين الذي فاز على إنجلترا 2-1 في الدور ذاته.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المدافع الإسباني الشاب البالغ من العمر 19 عاما، باو كوبارسي، يشارك للمرة الأولى في المونديال بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني.

ومع تبقي وقت قليل على نهائي مونديال 2026، أرسى كوبارسي مكانته الكبيرة في فريقه لينافس على جائزة أفضل لاعب شاب.

وأوضح (فيفا) أن كوبارسي خاض كل دقيقة في المباريات السبع للمنتخب الإسباني وتلقت شباك فريقه هدفا واحدا في طريق إسبانيا إلى المباراة النهائية.

لامين جمال

كما خاض لامين جمال إلى البطولة وسط توقعات كبيرة بتألق اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، وهو أحد خريجي أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة لبرشلونة، وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق الأول منذ موسم 2023-2024.

ورغم أن اللاعب الشاب لم يحقق حصيلة تهديفية جيدة في البطولة، لكن تأثيره على أرض الملعب في طريق فريقه إلى النهائي كان كبيرا، وبدأ أساسيا في 12 مباراة مع المنتخب في كأس العالم وأمم أوروبا وفاز فريقه بكل المباريات الـ12.