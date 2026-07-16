ميسي ولامين جمال.. كيف حولت الصدفة صورة خيرية إلى أيقونة كروية؟

بعد دقائق قليلة من تحديد طرفي المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم 2026، وهما إسبانيا والأرجنتين، عادت إلى الواجهة الصورة الأيقونية التي تم التقاطها قبل عدة سنوات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو في بداية مشواره الكروي، رفقة من يراه كثيرون أنه وريث إرثه في برشلونة لامين جمال.

وأعاد الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عالمية، نشر الصورة التي يحمم فيها ميسي لامين الذي كان طفلا رضيعا.

ودأب العديد من المتابعين على التشكيك بصحة الصورة التي زاد انتشارها قبل عامين، بالتوازي مع انفجار موهبة لامين جمال مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) وفوزه باللقب، وقبلها تألقه اللافت مع برشلونة.

واعتبر كثيرون أن هذه الصورة تم إنتاجها بواسطة البرامج المتخصصة في تحرير وتصميم الصور أو عبر الذكاء الاصطناعي (AI)، للإشارة إلى توريث ميسي مهارته للامين جمال منذ الطفولة، قبل أن يؤكد برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنها صورة حقيقية بنسبة 100%.

قصة صورة ميسي ولامين جمال

اُلتقطت هذه الصورة في ديسمبر/كانون الأول 2007، بعد 4 أشهر من ولادة لامين جمال في 13 يوليو/تموز العام نفسه، على هامش مشروعٍ أطلقته مؤسسة برشلونة عام 2004.

وقامت مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة "سبورت" الإسبانية بطباعة تقويم سنوي خيري لجمع التبرعات لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وأعمال المؤسسة الخيرية، وعليه خُصص إصدار عام 2008 لتسليط الضوء على برامج دعم الأطفال حول العالم.

واختارت المؤسسة والجهات الخيرية الشريكة اللاعبين الذين سيظهرون في التقويم في مقدمتهم تشافي هيرنانديز، بويان كريكيتش، ديكو (المدير الرياضي الحالي للفريق)، رافا ماركيز وميسي، وبمحض الصدفة كان لامين جمال من بين الأطفال المختارين.

إعلان

وعلّق موقع برشلونة الرسمي على الصورة التي وصفها بالساحرة "هكذا التقى ميسي الذي لم يكن قد تجاوز عمره 20 عاما آنذاك بالطفل لامين جمال للمرة الأولى".

وتابع "في ذلك الوقت بدأ ميسي بالفعل في إظهار موهبته الاستثنائية وانطلق ليصنع مسيرة أسطورية في عالم كرة القدم. لكن من كان يتوقع أن يصبح ذلك الطفل الصغير في الصورة لاعبا قد يسير يوما ما على خطاه؟. ها هما الاثنان معا في هذه الصورة الرائعة".

وختم الموقع الرسمي للنادي الكتالوني "من المرجّح أن تصبح واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

كواليس الصورة

وتحدّث جوان مونفورت المصور الإسباني الذي التقط هذه الصورة عن كواليس هذا المشهد "الأيقوني"، في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الإسبانية موضحا أنه تم إجراء قرعة في حي "روكافوندا" الشعبي في ماتارو (مسقط رأس لامين)، للبحث عن أطفال لالتقاط صور لمشروع خيري.

وقال مونفورت "الصدفة هي التي جمعتهما، كان من الممكن أن تكون الصورة مع لاعب آخر لكنها كانت مع ليو. لو كان بإمكان عائلة الطفل الاختيار لربما اختاروا رونالدينيو أو تشافي أو إنييستا".

ثم استذكر كيف خطط لالتقاط الصورة "الخلفية باللون العنابي والأضواء لإضاءة المكان، أردت حصر المشهد لأتحكم في كل شيء بشكل أو بآخر. في لحظة ما ظهر ميسي والتقى بالطفل".

وتابع "كان ميسي بعمر الـ20 والطفل بضعة أشهر. بالتأكيد كان ذلك أول طفل يحمله ميسي بين ذراعيه، وبطبيعة الحال، كان التفاعل بينهما معقدا".

وختم مونفورت "لا يوجد مال يمكنه شراء صورة كهذه".

موعد نهائي كأس العالم

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم بين أرجنتين ميسي وإسبانيا لامين جمال، يوم الأحد المقبل 19 يوليو/تموز الجاري على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك، عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وقال لامين جمال بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي، وقبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، بالتوازي مع سؤاله عن صورته مع ميسي "حسنا، لقد كبرت قليلا وكذلك فعل ليو".

وأضاف "أتمنى أن أتمكن من مواجهة ليونيل ميسي في النهائي، بما أننا لم نفعل ذلك في السوبر الأوروبي اللاتيني (فيناليسيما)"، في إشارة منه إلى المباراة التي كانت مقررة بين المنتخبين أواخر مارس/آذار الماضي، والتي تم إلغاؤها بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.