مقابل 80 دولار وشرط واحد.. فيفا يكسر التقاليد ويفتح مؤتمر نهائي المونديال للجماهير

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البطولات الكبرى، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفتح أبواب المؤتمر الصحفي الرسمي لنهائي كأس العالم 2026 أمام الجماهير مقابل تذاكر مدفوعة الثمن، متخليا عن البروتوكول التقليدي الذي كان يقتصر على حضور وسائل الإعلام المعتمدة فقط.

وسيكون بمقدور المشجعين دفع ما يقارب 80 دولارا أمريكيا (نحو 60 جنيها إسترلينيا) لحضور الفعالية المقررة يوم الجمعة 17 يوليو/تموز في مركز "جافيتس" بمدينة نيويورك، لمشاهدة مدربي ولاعبي المنتخبين المتأهلين للنهائي، إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهم يتحدثون عن المباراة المرتقبة.

مؤتمر صحفي برعاية تجارية ودون أسئلة جماهيرية

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة تجارية بين الفيفا وشركة "فاناتيكس"، حيث سيُعقد المؤتمر ضمن فعاليات مهرجان "فاناتيكس فيست" الرياضي الذي يمتد لأربعة أيام في نيويورك.

ووفقا لمصادر شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية، فإن دور الجماهير الحاضرة سيقتصر على "المشاهدة والاستماع فقط" من المدرجات، دون السماح لهم بتوجيه أي أسئلة للمدربين أو اللاعبين، وهي الصلاحية التي ستظل حصرية للصحفيين المعتمدين.

تغيير في الأجندة التقليدية

ويمثل هذا الإجراء تغييرا جذريا في جدول التحضيرات المعتاد؛ حيث اعتادت المنتخبات خوض مؤتمراتها الصحفية الرسمية في ملاعب المباريات قبل يوم واحد فقط من اللقاء (الجولة – 1). لكن الفيفا قرر تقديم الموعد إلى يوم الجمعة (الجولة – 2) لإقامته في مركز المؤتمرات بمانهاتن كحدث جماهيري تسويقي ضخم.

ويقام نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو/تموز على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، حيث حجز المنتخب الإسباني مقعده كأول أطراف النهائي، بانتظار الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين إنجلترا والأرجنتين.